Comcast-Chefs spenden Gehälter, Lohnfortzahlungen gesichert

Wirtschaft

Der Kabelnetzbetreiber mit seinen Tochterfirmen lässt seine Mitarbeiter nicht im Stich.

Comcast-Chef Brian Roberts, NBCUniversal-CEO Jeff Shell und andere Verantwortliche bei Comcast und den Tochterfirmen werden ihre Gehälter für Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus spenden. Am Mittwoch verschickte das Unternehmen an alle 190.000 Mitarbeiter einen Brief, der die Mitarbeiter aufklärte. Auch Comcast-Finanzchef Mike Cavanagh, Comcast Cable-Chef Dave Watson und Sky-CEO Jeremy Darroch beteiligen sich an diesem Schritt. Außerdem habe Comcast 500 Millionen US-Dollar für die Fortsetzungen der Lohn- und Gehaltszahlungen an Mitarbeiter zugesagt."Für die Dauer dieser Situation haben sich unsere leitenden Mitarbeiter Mike Cavanagh, Dave Watson, Jeff Shell, Jeremy Darroch und ich dafür entschieden, 100 Prozent ihrer Gehälter an wohltätige Organisationen zu spenden, die die Hilfsmaßnahmen von COVID-19 unterstützen. Wir hoffen, dass wir unseren Mitarbeitern, unseren lokalen Gemeinden und unseren Kunden diese Zeit auf eine kleine Art und Weise erleichtern können", schrieb Roberts.„Ich bin auch der Führung von Comcast, NBCUniversal und Sky dankbar, die immer wieder das Richtige getan und sich um unsere Teams gekümmert haben“, sagte Robert. „Jeder Mitarbeiter an jedem Ort auf der Welt, der von zu Hause aus arbeiten kann, tut dies, und wo wir Menschen haben, die im Büro oder vor Ort sein müssen, tun wir alles, um ihre Umgebung sauber und sicher zu machen“.Roberts verdiente im Jahr 2018 knapp 38 Millionen US-Dollar, Cavanagh kam auf über 22 Millionen US-Dollar. Watson soll etwa um die 15 Millionen US-Dollar verdient haben. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die hohen Vergütungen von Firmenchefs zuletzt im Zusammenhang mit dem Corona-Virus kritisiert.