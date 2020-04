«Rick and Morty» geht im Mai weiter

TV-News

In Deutschland wird die Serie erneut bei TNT Comedy laufen.

Der amerikanische Sender adult swim hat den zweiten Teil der vierten «Rick and Morty»-Staffel angekündigt. Diese wird am Sonntag, den 3. Mai, um 23.30 Uhr Premiere feiern. Die Ankündigung war mit einem neuen Trailer verbunden, der auf die fünf verbleibenden Episoden der Staffel hinweist. Das Großvater-Enkel-Duo wird auch bei HBO Max verfügbar sein, das im Mai starten wird. Allerdings werden die Streaming-Abonnenten zunächst die ersten drei Staffel sehen können.In Deutschland startet die neue Staffel zeitgleich. TNT Comedy zeigt die neuen Folgen ab 4. Mai immer montags um 05.30 Uhr und somit zeitgleich zur US-Ausstrahlung. Bereits am Abend um 22.40 Uhr werden die Episoden mit deutschem Untertitel verfügbar sein. Wann die deutsche Synchronisation folgt, ist völlig unklar.Ab dem 27. April wiederholt TNT Comedy die ersten fünf Episoden der vierten Staffel, man bekommt diese um 00.35 Uhr serviert. Diese sind allerdings auch via Sky Ticket und SkyQ abrufbar. Die vierte Runde startet mit einer Geschichte, in der Rick und sein Neffe Morty Todeskristalle suchen, bei dieser Mission verletzt sich aber Mortys Großvater tödlich. Statt Rick zu retten, entscheidet sich Morty für seine große Liebe Jessica da zu sein.