Ab Mai: TV Now zeigt düsteres Märchen vom «Scream»-Autoren

Rache, Mord, Liebe, Verlust und Gier: Das sind die Zutaten der Horror-Thriller-Märchen-Mixtur «Tell Me A Story».

Ausführende Produzenten Gonzalo Cilley

Andres Tovar

Dana Honor

Aaron Kaplan

Liz Friedlander

Kevin Williamson

Alte Geschichten in einem neuen Gewand – aufbereitet von Kevin Williamson, seines Zeichens Autor der «Scream»-Saga und Schöpfer solcher Serien wie «The Vampire Diaries» und «Dawson's Creek»: Innehmen Williamson und sein Team einige der beliebtesten Märchen der Welt und interpretieren sie neu – als dicht verwobener Teppich aus Horror- und Psychothriller-Elementen. Die erste Staffel des Formats greift Motive aus "Hänsel und Gretel", "Rotkäppchen" und "Die drei kleinen Schweinchen" auf und wird ab dem 1. Mai 2020 bei TV Now abrufbar sein – und zwar exklusiv als Box-Set im kostenpflichtigen Premium-Bereich des VOD-Dienstes.Die Serie ist in den USA bei CBS All Access beheimatet. Staffel eins umfasst zehn Episoden, eine zweite Staffel, in der "Die Schöne und das Biest", "Dornröschen" und "Cinderella" adaptiert und vermischt werden, lief in den USA bereits im Winter 2019/2020. Eine dritte Staffel ist seitens der Serienschöpfer geplant, doch noch nicht von CBS All Access bestätigt worden.Zum Cast gehören James Wolk («Mad Men»), Billy Magnussen («Into the Woods»), Dania Ramirez («Once Upon a Time – Es war einmal...»), Danielle Campbell («Marvel's Runaways»), Dorian Missick («Southland»), Michael Raymond-James («Once Upon a Time – Es war einmal...»), Davi Santos («Law & Order True Crime»), Sam Jaeger («Inherent Vice»), Zabryna Guevara («Gotham») sowie Paul Wesley («The Vampire Diaries») und Golden-Globe-Gewinnerin Kim Cattrall («Sex and the City»). Die Serie ist inspiriert vom spanischen Format «Cuéntame un cuento».