«Shrill»: Staffel drei gesichert

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu schickt das Format in eine neue Staffel.

Das Disney-Tochterunternehmen Hulu orderte eine dritte Staffel der Serie «Shrill», wie das Branchenblatt „Variety“ exklusiv erfahren hat. Die dritte Runde wird allerdings – wie schon die zweite Season – weiterhin nur acht Episoden umfassen, der erste Lauf bekam nur sechs Episoden. Die Comedy-Serie basiert auf dem Buch „Shrill: Notes from a Loud Woman“, das von Lindy West geschrieben wurde. Aidy Bryand und Ali Rushfield beteiligten sich an der Serienumsetzung.Die Serie handelt von Annie (Bryant), einer adipösen Frau, die ihr Leben verändern will – aber nicht ihren Körper. Deshalb versucht sie ihre Karriere in Fahrt zu bringen, während sie mit ihren falschen Freunden, einem kranken Elternteil und einem perfektionistischen Chef umgehen muss. Zum Ende der zweiten Staffel realisierte Annie, dass es nicht die beste Idee war, ihren Job zu kündigen und mit jemandem eine Beziehung einzugehen, der weniger karrierefreudig ist.Bryant ist nicht nur der Hauptdarsteller und Mitgestalter der Serie, sondern auch Co-Produzent. Rushfield und West produzieren zusammen mit Elizbaeth Banks und Max Handelman von Brownstone Productions, während Lorne Michaels und Andrew Singer von Broadway Video ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sind. Warner Bros. Television dient als Studio.