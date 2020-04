HBO verlegt Mark-Ruffalo-Miniserie

US-Fernsehen

Ursprünglich war die Premiere für den 27. April 2020 geplant.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) verschiebt den Start der Miniserie «I Know This Much Is True» mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Die Serie sollte eigentlich am Montag, den 27. April 2020, auf Sendung gehen. Allerdings haben sich die Programmplaner von HBO entschieden, das Format erst am 10. Mai 2020 auf Sendung zu schicken.Somit soll das Drama den Sendelatz von Nicole Kidmans «The Undoing» übernehmen. In der vergangenen Woche kündigte man bei HBO an, dass die Miniserie in den Herbst verlegt wird. Grund ist die anhaltende Corona-Pandemie. Unklar ist allerdings, ob das Projekt nicht fertig gestellt wurde, oder ob sich der Sender Frischware für den Herbst bereithält. Auch andere Serien wie «Fargo» (FX) und «Genius» ► (National Geographic) machten erst kürzlich Schlagzeilen, weil sie verschoben wurden.«I Know This Much Is True» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Wally Lamb. Ruffalo verkörpert die Zwillingsbrüder Dominick und Thomas Birdsey in einer Familiensaga. Neben Ruffalo standen auch Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Guillermo Diaz, Marcello Fonte, Bruce Greenwood, Brian Goodman, Juliette Lewis und Kathryn Hahn vor der Kamera. Zu den Produzenten gehören Derek Cianfrance, Ruffalo, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Ben Browning, Glen Basner, Anya Epstein und Buchautor Lamb.