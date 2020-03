«The Good Doctor» im Staffelfinale mit Rekordreichweite

US-Quoten

Ohne Schützenhilfe von einer Show wie «American Idol» sicherte sich die finale Folge der dritten Staffel Spitzenwerte am späten Abend.

Am Montagabend verabschiedete sich Dr. Murphy mit dem Finale der dritten Staffel für erste von der großen Bühne, ehe es, wenn alles nach Plan läuft, wohl wieder im Herbst weitergehen wird. Für die 20. Folge der dritten Staffel schalteten um 22 Uhr 7,58 Millionen Zuschauer, so viele waren es im gesamten Verlauf der Staffel noch nicht. Genauso wie vor einem Jahr, gab es zum Staffelfinale einen Reichweitenrekord. Im Vergleich zur Vorwoche waren noch einmal 800.000 Zuseher mehr dabei und das, obwohlin dieser Woche ohne den starken Vorlauf vonauskommen musste. Ein Special vonzur Corona-Pandemie kam zuvor nur auf durchschnittliche 4,90 Millionen Zuschauer und holte ein Zielgruppen-Rating von 0,8 Prozent. Mit «The Good Doctor» kletterte ABC später auf sehr gute 1,1 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Ein Re-Run vonerreichte zu Beginn der Primetime 5,36 Millionen Zuseher und 0,9 Prozent Rating.Klarer Sieger des Montagabends war mal wieder. Die Castingshow verbuchte bärenstarke 1,7 Prozent beim werberelevanten Publikum und überzeugte 9,68 Millionen Amerikaner ab 20 Uhr NBC einzuschalten. Nach dem hervorragenden Resultat für die Gesangstalente blieberneut blass. Die Serie stürzte auf magere 0,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen ab und hatte ab 22 Uhr nur noch 4,27 Millionen Zuseher. Bei FOX präsentierte sich eine neue Episodewie gewohnt in bester Verfassung. Ab 20 Uhr versammelten sich insgesamt 6,99 Millionen Fans. In der klassischen Zielgruppe ergatterte «9-1-1» sehr gute 1,3 Prozent.kam im Anschluss nur noch auf ausbaufähige 0,7 Prozent, während nur 3,61 Millionen Zuschauer dran blieben.Bei CBS gab es lange nur Wiederholungen zu bestaunen. Drei alte FOlgenverzeichneten zwischen 0,5 und 0,7 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Die Startreichweite von 5,01 Millionen ließ schnell nach und rutschte bis auf 3,77 Millionen.überzeugte zwischendurch 4,28 Millionen Zuschauer und strich überschaubare 0,6 Prozent Zielgruppen-Rating ein. Ab 22 Uhr veranstaltete James Corden ein improvisiertes. Die Show des Late-Night-Hosts verfolgten 3,31 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum war ein durchschnittliches Rating von 0,5 Prozent drin. Bei The CW startetemit 0,94 Millionen Zuschauern und 0,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe in die Primetime. Eine Wiederholung der Show kam im Anschluss ebenfalls auf 0,2 Prozent, während 0,81 Millionen Interessierte dran blieben.erreichte zu später Stunde nur noch 0,1 Prozent und 0,61 Millionen Zuseher.