sixx baut seinen Morgen um

TV-News

Unter anderem wird «Mein perfektes Hochzeitskleid UK» ersetzt. Lisa Plenske geht für Frühaufsteher on air. Und: Cathy Hummels macht Yoga.

Der Münchner Frauensender hat mit Beginn dieser Woche sein Morgen- und Vormittagsprogramm teils angepasst. Von der Programmänderung betroffen sind zum Beispiel die in der Regel fünf aufeinanderfolgenden Episoden der Reality, die in der Regel gegen halb zehn Uhr gestartet waren. In der überwiegenden Anzahl der Fälle holte die Sendung zuletzt weniger als ein Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, vergangenen Freitag wurden um kurz nach neun Uhr sogar 0,0 Prozent ermittelt. Anstelle der Hochzeitskleider entführt sixx seine Zuschauer nun wieder in die amerikanische Serienwelt. Ab sofort sind dievormittags im Programm.Neu, allerdings erst am Donnerstag, 2. April startend, ist die jeweils 20 Minuten lange Sendung,die immer gegen halb neun Uhr morgens beginnt. Cathy Hummels macht in 20 Folgen mit den Zuschauern Yoga-Übungen. „Das Workout ist für Anfänger geeignet und wird am besten auf einer Yoga-Matte absolviert“, heißt es. Vor der Yoga-Einheit mit Cathy Hummels bleiben jeweils vier Wiederholungen vonim Programm. Die einstige Sat.1-Telenovela ist bei sixx gerade in der Endphase von Staffel zwei angekommen.Am ganz frühen Morgen, in der Regel ab halb sechs Uhr, wird sixx ab dem 1. April, eine andere einstige Sat.1-Daily wiederholen. Dann verwandelt sich Lisa Plenske (Alex Neldel) nochmal vom „hässlichen Entlein in den schönen Schwan“. «Verliebt in Berlin», das ebenfalls mit vier Folgen am Stück läuft, wird von Episode eins an gezeigt. Am ganz frühen Morgen hatte sixx zuletzt unter anderem «Gossip Girl» gezeigt.