«Die Reimanns» mit bestem Resultat 2020

Quotennews

Außerdem drehte «Alarm für Cobra 11» bei Nitro auf.

Seit vergangenem Montag sind die Auswanderer zurück und dürfen sogar zur besten Sendezeit bei RTLZWEI ran. Nach soliden 6,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil zum Auftakt steigerten sie sich nun auf sehr gute 7,0 Prozent. So gut waren sie um 20.15 Uhr zuletzt im April 2019. 0,73 Millionen klassisch Umworbene und insgesamt 1,35 Millionen Zuschauer konnten sich sehen lassen. RTLZWEI strich auch insgesamt sehr gute 3,8 Prozent Sehbeteiligung ein und gewann sogar das Auswanderer-Duell gegen VOX war dieses Mal beim werberelevanten Publikum nur für 6,6 Prozent Marktanteil gut.Im Anschluss anließallerdings etwas Federn. Folge Vier der Serie rutschte auf 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe ab. Ab 21.15 Uhr waren nur noch 0,35 Millionen junge Zuschauer dabei.hielt sich danach bei 3,5 Prozent, da 0,17 Millionen dran blieben.In der Nische hatte Nitro miterfolg. Nach 1,5 Prozent zu Beginn der Primetime, steigerte sich die Autobahnpolizei auf ausgezeichnete 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite stieg von 0,15 auf 0,25 Millionen. Später sprangen nochmal 3,0 und ab 23 Uhr sogar 3,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil heraus. Beim Gesamtpublikum war man um 22 Uhr mit 0,58 Millionen Zuschauern und 2,2 Prozent Sehbeteiligung am erfolgreichsten.