«Big Brother»-Liveshow zurück auf dem Tiefpunkt

Quotennews

Für das Sat.1-Reboot ging es mal wieder abwärts. Die Einschaltquoten von «Luke, allein zuhaus» gehen immer weiter in den Keller.



Nach verlängertendurfte der große Bruder in der Primetime erst zehn Minuten später ran. Der Andrang fiel allerdings mal wieder sehr bescheiden aus. Bisher war lediglich die allererste Liveshow des Reboots mit 11,0 Prozent Marktanteil ein Erfolg. Danach ging es steil bergab. Inzwischen ist man bei mauen 5,2 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe angekommen. Diesen Tiefpunkt erreichte man am 2. März bereits einmal. Nun ist man zurück am Boden. Zur besten Sendezeit rafften sich nur insgesamt 1,10 Millionen Zuschauer für das neue Live-Update auf, davon 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum lässt sich mit miesen 3,2 Prozent genauso schlecht lesen. Die Sat.1-Show wird wohl nicht mehr aus dem Keller herauskommen.Am Vorabend sah es für die “normale” Ausgabe vonähnlich mau aus. Ab 19 Uhr waren nur 0,43 Millionen klassisch Umworbene dabei. Der Marktanteil betrug magere 5,6 Prozent und war damit sogar noch etwas besser als später in der Primetime. Insgesamt interessierten sich nur 0,84 Millionen Zuschauer für die Geschehnisse im Haus. Die Sehbeteiligung blieb bei miesen 2,8 Prozent stehen. Bereits zuvor war die neue Ausgabe voneine volle Katastrophe. Nur 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Mit 3,1 Prozent Marktanteil ist man an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Von vornherein war für Mockridges improvisierte Show wenig zu holen. bestes Ergebnis waren bisher überschaubare 5,6 Prozent.Einziger Lichtblick im Abendprogramm von Sat.1 waren am Montag die verlängerten Nachrichten, die immerhin auf 8,6 Prozent Sehbeteiligung und 0,87 Millionen Zuseher in der klassischen Zielgruppe kamen. Insgesamt schalteten 1,46 Millionen Interessierte ein und sorgten für 4,2 Prozent Marktanteil.