ABC sagt die «Bachelor»-Sommerspiele ab

US-Fernsehen

Nachdem die Olympischen Spiele verlegt wurden, muss auch ABC seinen Reality-TV-Wettkampf verschieben.

Das Jahr 2020 sollte eigentlich im Zeichen von Sport stehen. Neben der Fußball-Europameisterschaft in ganz Europa und den Olympischen Sommerspielen in Japan wollten auch andere Sender das Thema ausschlachten. ABC bestellte bei Warner Bros. eine Weiterentwicklung des «Bachelor»-Franchises und nannte die neue Show «The Bachelor Summer Games». Doch diese Show wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben.Vor zwei Jahren setzte ABC schon auf die «Bachelor: Winter Games», bei der die Kandidaten in einem luxuriösen Wintersportort zusammen treffen und zahlreiche Aufgaben meistern müssen. Natürlich stehen nach den Challenges wieder die möglichen Anbahnungen zwischen Frau und Mann im Haus im Mittelpunkt.Nicht nur die Sommerspiele pausieren, auch «The Bachelorette» mit Clare Crawley kann nicht in Produktion gehen. ABC und Warner Bros. hatten dies nicht kommentiert.