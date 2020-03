«Genius: Aretha» auf unbestimmte Zeit verlegt

US-Fernsehen

Die dritte Staffel der Anthologie-Serie sollte eigentlich am Memorial Day starten.

Schlechte Zeiten für Fans von hochwertigen Stoffen: National Geographic hat seine fiktionale Serie «Genius» ► auf unbestimmte Zeit verlegt. Die dritte Runde, die sich mit der Sängerin Aretha Franklin auseinander setzen sollte, war eigentlich für den Memorial Day eingeplant. Dieser findet 2020 am 25. Mai statt, allerdings haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Startschuss zu verschieben."Wir freuen uns darauf, die Arbeit so bald wie möglich und sicher wieder aufzunehmen und werden zu diesem Zeitpunkt einen neuen Premierentermin für später in diesem Jahr bekannt geben", hieß es in der Erklärung des Senders. "Wir können es kaum erwarten, Arethas Stimme singen zu lassen, und mit den Worten der Königin selbst: 'Königin zu sein, bedeutet nicht nur Singen, und eine Diva zu sein, bedeutet nicht nur Singen. Es hat viel mit Ihrem Dienst an den Menschen zu tun. Und mit Ihrem sozialen Beitrag zu Ihrer Gemeinde und auch mit Ihrem bürgerlichen Beitrag‘. In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Zuschauern alles Gute in diesen herausfordernden Zeiten, insbesondere denen, die in unseren Gemeinden arbeiten, um uns alle zu schützen.“«Genius: Aretha» folgt somit anderen Serien wie «Fargo» (FX) und «The Undoing» (HBO), deren Premiere verschoben werden muss, da die Episoden nicht fertig gestellt werden können. Die Produktion der Serie übernimmt Fox 21 und Imagine Television, zu den Produzenten gehören unter anderem Brian Grazer und Ron Howard.