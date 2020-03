«Locke & Key»: Netflix bestellt zweite Runde

US-Fernsehen

Der amerikanische Streamingdienst verlängerte das Horror-Drama, das zunächst bei Hulu laufen sollte.

Bereits vor über zwölf Jahren versuchten die amerikanischen Studios «Locke and Key» zu verfilmen. Doch weder Dreamworks machte den Stoff für 20th Century Fox Television interessant noch ließ sich Hulu nach einer weiteren Pilotfolge überzeugen. Bei Netflix ist man mit der Adaption des Comic-Franchise allerdings zufrieden und bestellte nun eine zweite Staffel.„Wir sind begeistert, die Reise von «Locke & Key» zusammen mit all unseren tollen Mitarbeitern fortzusetzen“, so die Showrunner Carlton Cuse und Meredith Averill. „Wir sind Netflix für all ihre Unterstützung, besonders in dieser schwierigen Zeit, dankbar und freuen uns darauf, Ihnen das spannende nächste Kapitel unserer Geschichte zu präsentieren.“ Wann die Serie zurückkommt, steht in den Sternen, da fast alle US-Produktionen aufgrund der Corona-Pandemie auf Eis liegen.„«Locke & Key» hat das Publikum auf der ganzen Welt bei jeder Wendung in seinen Bann gezogen“, sagte Brian Wright, Vizepräsident der Netflix-Origials. „Wir sind so stolz darauf, Teil dieser Serie gewesen zu sein und können es kaum erwarten, all das zu sehen, was Carlton Cuse, Meredith Averill und das gesamte Team für die zweite Staffel auf Lager haben.“