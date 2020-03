TV Now bietet «BH 90210» einen Tag lang im Free-Bereich an

Vermischtes

Zu der Produktion gesellen sich, jeweils auch für einen Tag, weitere Serienformate.

Ab dem 1. April 2020 wird die Mediengruppe RTL Deutschland immer für einen Tag eine Serienproduktion aus dem Premium-Bereich in den Free-Bereich schieben und somit kostenfrei anbieten. Den Anfang macht direkt die Krimiserie «Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert». «Why Women Kill» von „Desperate Housewives”-Serienschöpfer Marc Cherry und mit Lucy Liu soll am 2. April die Leitungen glühen lassen, danach folgen die Teenie-Serien «Du wurdest getaggt» und «BH 90210». «Pen15» ist am kommenden Sonntag frei verfügbar.«Schitt’s Creek» eröffnet die kommende Woche im Free-Bereich, am Dienstag nächster Woche folgt «Dangerous Moms». Die Aktion beenden die Serien «Gold Digger» von der BBC und schließlich das «Bachelor»-Best-Of.TV Now erklärt: Mit der „Gratis-Staffel des Tages” möchte TV Now auch den Usern im Free-Bereich die Möglichkeit geben, sich die Zeit zu Hause mit zusätzlichen, attraktiven Inhalten möglichst unterhaltsam zu gestalten. Bereits in der vergangenen Woche hatte TV Now aufgrund des derzeit stark gesteigerten Informationsbedarfs angekündigt, die Livestreams von zehn der insgesamt 14 Sender der Mediengruppe RTL Deutschland ab sofort kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch die Nutzung der Livestreams ist normalerweise ausschließlich TV Now-Premium-Kunden vorbehalten.