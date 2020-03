ARD lässt Pilawa via App quizzen

Vermischtes

Das neue Format wird noch in dieser Woche anlaufen.

Jörg Pilawa wird Ratefüchse ab sofort immer am Vorabend in der ARD-Quiz-App unterhalten. Mit dem «Quizduell»-Moderator wird ein neues Quiz gestartet, das es auch nur in dieser App gibt. Es läuft von Montag bis Donnerstag um 18.50 Uhr und somit direkt nach «Wer weiß denn sowas?» und freitags gegen 19.45 Uhr nach «Quizduell Olymp».Pilawa stellt in den App-Shows, die eine Dauer von etwa 15 Minuten haben, jeweils neun Fragen mit Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten. Die Mitspieler können echtes Geld gewinnen. Die tägliche Gewinnsumme liegt bei 50 Euro. Pro Tag werden zehn der Mitspieler ausgewählt, die diese Summe gewinnen. Alle Spieler kommen zudem in ein Wochenranking und jede Woche erhält der Bestplatzierte 100 Euro.«Das Zuhause-Quiz», das auch Pilawa von sich daheim präsentiert, soll zunächst bis Ostern laufen.