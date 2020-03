Primetime-Check

Wie schlug sich der «Tatort» im Ersten? Punktete «Tonio & Julia» im ZDF?

9,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten am Sonntagabend densehen. Der Marktanteil lag bei sagenhaften 25,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 19,8 Prozent Marktanteil ein. Mitverbuchte Das Erste um 22.00 Uhr noch 4,21 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 14,0 Prozent bei allen sowie 9,5 Prozent bei den jungen Menschen. Eine neue Folge vonbrachte dem ZDF 4,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. Mit demverbesserte sich die Reichweite auf 4,79 Millionen, der Marktanteil wuchs auf 14,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden zunächst 4,7, dann 8,4 Prozent ermittelt.Bei ProSieben sorgte «Suicide Squad» ► für 2,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 13,4 Prozent. Sat.1 holte mit8,4 Prozent Marktanteil, insgesamt wollten 2,43 Millionen Zuschauer die Castingshow sehen. Bei RTL gab eszu sehen. Der Spielfilm erreichte 2,98 Millionen Zuschauer und fuhr 12,4 Prozent Marktanteil ein.VOX sicherte sich mit15,0 Prozent Marktanteil. 2,40 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung mit Tim Mälzer und Tim Raue. Bei RTLZWEI gab eszu sehen, 1,12 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,9 Prozent. Schlusslicht am Sonntag war Kabel Eins mit. Lediglich 0,83 Millionen Zuschauer wollten den Film sehen, bei den Umworbenen reichte es nur für 2,7 Prozent.