Einstellige Quote: «Wohnzimmer-Festival» bleibt auf der Strecke

Quotennews

Recht kurzfristig hat ProSieben eine XXL-Musik-Show auf die Beine gestellt, belohnt wurde das von den Zuschauern aber nicht.

Beinahe wurde ein neuer Live-Show-Rekord bei ProSieben geknackt: Das kurzfristig einberufeneging bis kurz vor 2 Uhr nachts und geriet vor allem dank Joko und Steven Gätjen zu einer unterhaltsamen Angelegenheit. Zahlreiche nationale und internationale Musiker wurden per Skype zugeschaltet und Joko durfte sogar das erste Mal ein ProSieben-Gewinnspiel anmoderieren – geht man nur nach den reinen Einschaltquoten, wurde all das vom Publikum aber bedauerlicherweise nicht honoriert:Gegen das quotenstarke «Let’s Dance» waren nur 6,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe möglich. Nicht mal ganz eine halbe Million 14- bis 49-Jährige versammelten sich vor den Mattscheiben, bei 0,47 Millionen lag die Reichweite in dieser Altersgruppe. 0,61 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, das entsprach auch beim Gesamtpublikum einer mageren Quote in Höhe von 2,8 Prozent.Mehr Erfolg hatten die kurzenam Tag: 11,5 Prozent waren damit am Vorabend drin, am Nachmittag sogar 15,2 Prozent. Ganz andere Erfahrungen hat dagegen Sat.1 gemacht: Daswiederholte mit bloß 4,4 Prozent Marktanteil seinen Negativrekord von Montag.hat mit 3,8 Prozent erneut mau abgeschnitten,konnte danach mit 4,2 Prozent auch nichts reißen.Die meisten Zuschauer hatte am Freitag mal wieder Das Erste mit der 20-Uhr-, alleine die dortige Ausstrahlung hatte 7,02 Millionen Zuschauer – mit den dritten Programmen sind es noch deutlich mehr. 2,08 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu starken 19,2 Prozent Marktanteil. Exakt dieselbe Quote in der Zielgruppe erreichte «Let’s Dance» bei RTL , die dazugehörige Zuschauerzahl fiel mit 1,92 Millionen jedoch ein bisschen niedriger aus.informierte 6,56 Millionen Zuseher über die aktuelle Corona-Situation, beim jungen Publikum belief sich der Marktanteil auf 15,3 Prozent.