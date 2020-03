Staffel-Finals bei FOX: «Outmatched» und «Deputy» bleiben stabil

US-Quoten

FOX hat am Donnerstag seine beiden Serien-Neulinge zu Ende gebracht, die Quoten blieben unterm Strich konstant solide.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Mit stabilen Quoten sind zwei FOX-Serien am Donnerstag mit ihren ersten Staffeln zu Ende gegangen: Um 20.30 Uhr hat sichmit einem Zielgruppen-Rating von 0,6 Prozent verabschiedet, genauso viel war auch vor einer Woche für die Sitcom drin. 2,63 Millionen Amerikaner schalteten ein, auch die Gesamtreichweite blieb damit beinahe gleich. Auchhat mit 0,6 Prozent das Vorwochen-Ergebnis bestätigt, 3,91 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen zu.hat zur besten Sendezeit ein 0,8-Prozent-Rating erreicht, 4,49 Millionen ältere Zuseher waren dabei.CBS hat übrigens wieder nur Wiederholungen ausgestrahlt, das kam ABC erneut zu Gute:hat zwar ein paar Prozentpunkte verloren, wurde mit 1,3 Prozent bei den Werberelevanten aber trotzdem klarer Sieger.hat davor schon gute 1,2 Prozent (-0,1) geholt. 7,29 Millionen Zuschauer hat ABC um 20 Uhr unterhalten, danach ging die Sehbeteiligung auf 6,51 Millionen zurück. Das zweite Staffelfinale vonhat 4,34 Millionen Zuschauer angesprochen, das erste hatte im Februar 2019 noch über fünf Millionen. 0,7 Prozent verbuchte die Dramaserie zum Abschluss somit, 0,4 Prozentpunkte mehr waren es im Vorjahr.Schlechte Neuigkeiten für NBCs, das ab 21 Uhr mit einer Doppelfolge zu sehen war: Nachdem in der vergangenen Woche erstmals seit langer Zeit immerhin die Zwei-Millionenmarke geknackt wurde, sahen die Reichweiten diesmal wieder mauer aus: Zuerst sahen 1,63 Millionen Menschen zu, dann nur noch 1,50 Millionen. Nur 0,4 bzw. 0,3 Prozent wurden damit bei den 18- bis 49-Jährigen generiert.meldete sich danach mit 3,76 Millionen Zuschauern zurück, nach rund einem Monat Pause gewann die Krimiserie also gut eine halbe Million Zuseher dazu. Auf 0,7 Prozent ging es beim Rating hoch.