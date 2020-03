VOX in Ranking-Laune: «Kitchen Impossible» bekommt zwei Best-ofs

TV-News

Rührung, Sorge und Zorn, dicht an dicht: VOX zeigt im April zwei «Kitchen Impossible»-Rückblicke.

Wann war Tim Mälzer nicht nur den Tränen nah, sondern hat sie auch kullern lassen? Wann wurde aus dem eifrigen, den Globus umspannenden Kochwettstreit eine Reise der berührenden Situationen? Und womit kann man Mälzer und seine Kontrahenten besonders schnell auf die Palme bringen? Kleiner Tipp: "Mälzer und Backaufgaben" ist eine sehr explosive Mischung – dessen ungeachtet ist es für-Fans gewiss spannend, zu erfahren, was die Showredaktion denn nun für die besonders großen Wut-Ausbrüche in der Sendungsgeschichte hält. Die Antwort darauf und die Antwort auf die Frage nach den emotionalsten «Kitchen Impossible»-Augenblicken wird im April gegeben.Denn VOX im April zwei Ranking-Rückblicke auf «Kitchen Impossible» über den Äther schicken. Zuerst wird am Sonntag, den 19. April 2020, zur besten Sendezeitgezeigt. Sieben Tage später folgt ein weiteres Ranking zur Kochshow:Mälzer trat in der aktuellen «Kitchen Impossible»-Staffel erstmals gegen Steffen Henssler an, was 1,43 Millionen Menschen an die Mattscheiben lockte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen beeindruckende 13,7 Prozent Marktanteil zustande. Diesen Sonntagabend zeigt VOX das neuste Duell zwischen Mälzer und seinem "Erzfeind" Tim Raue.