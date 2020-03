Ohne Fußball-EM können es die RTL-«Nachtschwestern» langsamer angehen lassen

TV-News

Die Weekly von RTL wird nun doch nicht in Doppelfolgen laufen. So kommt auch «Jenny» ins Programm zurück.

Der Kölner Sender RTL hat den Ausstrahlungsplan für die zweite Staffel seiner Krankenhaus-Weekly(Produktionsfirma: UFA Serial Drama) nochmals geändert. Weiterhin gilt: Die zweite Staffel der Serie soll am Dienstag, 28. April an den Start gehen. Die Serie wartet somit die zweite Staffel des Dienstags-Show-Überfliegers «The Masked Singer» ab. Eigentlich wollte RTL in den ersten drei Wochen Doppelfolgen zeigen, damit die insgesamt zehnteilige Staffel noch vor der Fußball-EM über die Bühne gebracht werden kann. Weil die EM nun nicht in diesem Sommer stattfindet, dehnt RTL die Staffel aber bis Ende Juni aus. Nach jetzigem Stand würde das Staffelfinale nun also am 30. Juni um 20.15 Uhr laufen.Um 21.15 Uhr nimmt RTL nun Wiederholungen der Anwalts-Dramaserieins Programm. Die Serie besteht aus zwei Staffeln, eine dritte Runde soll es in Folge schwacher Quoten aber nicht geben. Nochmal gezeigt wird nun die zweite Staffel, nach 22.15 Uhr folgen noch die RTL-Eigenproduktionen «Temptation Island» und «Are You the One?».«Nachtschwestern», das in Staffel zwei den Beweis erbringen will, das Zeug zur echten Weekly mit dauerhaftem Sendeplatz haben, erzählt die Geschichten einer Krankenstation in Köln. In den Hautrollen wieder dabei sind Ines Quermann als Krankenschwester Ella und Mimi Fiedler als Stationsleiterin Nora. Außerdem: Oliver Franck als Dr. Sebastian Sander, Marc Dumitru als Dr. Jan Kühnert, Valerie Huber als Schwesternschülerin Kiki, Nassim Avat als Frauenschwarm & Pfleger Karim Asfari sowie ab Folge sieben Sila Sahin-Radlinger als Empfangsdame Samira. Die Darstellerin war während der Produktion schwanger. Gleich drei neue Schauspielerinnen bereichern den Hauptcast der Produktion: Linda Marlen Runge (bekannt als Anni Brehme aus «GZSZ»), bringt als junge, aber sehr kompetente Assistenzärztin Dr. Leonie Mertens viel Idealismus mit. Sarah Hannemann (bekannt als Joe Johlke aus «Unter uns») spielt die schlagfertige und kommunikative junge Krankenschwester Meike Lutz, die sich traut, auch Ärzten mal einen Spruch zu drücken. Jana Schölermann (Jessica Stiehl aus «Verbotene Liebe») tritt ihre neue Position in der Notaufnahme vor allem an, um sich Dr. Jan Kühnert zu schnappen – den Sohn des Chefarztes. Bei ernsthafter Konkurrenz fährt sie schon mal die Krallen aus. Alle drei Neuen spielten also einst schon einmal in Dailys von UFA Serial Drama mit.