«Elephants»: Disney+ angelt sich Meghan Markle

US-Fernsehen

Die Produktion debütiert schon Anfang April.

Überraschung aus dem Hause Disney: Meghan Markle, Ehegattin von Prinz Harry, steigt wieder (ein bisschen) ins Entertainment-Geschäft ein: In der kommenden Dokumentationwird Markle als Erzählerin zu hören sein. Disneynature und der Disney Conservation Fund spenden an Elephants Without Borders, eine Organisation, die sich für den Schutz der in Botswana lebenden Elefanten einsetzt.Anfang dieses Jahres kam die Nachricht, dass Markle mit Disney an einem nicht näher bezeichneten Projekt zusammengearbeitet hatte, nachdem sie und ihr Ehemann Prinz Harry enthüllt hatten, dass sie sich von ihren königlichen Pflichten zurückziehen würden.Mark Linfield, der frühere Disneynature-Projekte wie «Schimpanse» (2012) und «Affenkönigreich» (2015) geleitet hat, verantwortet zusammen mit den Co-Direktoren Vanessa Berlowitz und Alastair Fothergill das Projekt «Elephants».