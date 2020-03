Retro-Favoriten: Serienfans dürfen über die ZDF-Mediathek mitbestimmen

Vermischtes

Welche Serie aus vergangenen Tagen kommt zurück in die ZDF-Mediathek? Serienfans können noch bis Sonntag darüber abstimmen!

Das ZDF gibt seinem Publikum Mitbestimmungsrecht über die Inhalte der ZDF-Mediathek: Wie der Mainzer Sender mitteilt, findet auf der ZDF-Facebookseite eine Abstimmung zwischen drei Retroserien statt. Von der Gewinnerserie wird in der ZDF-Mediathek eine komplette Staffel hochgeladen. Das Voting läuft noch bis Sonntag, 29. März 2020, 23 Uhr.Zur Auswahl steht einerseits. Die von Christian Pfannenschmidt erdachte Serie lief von 1995 bis 2007 im Mainzer Sender und handelt von einer Gruppe befreundeter Frauen sowie von ihrem Arbeitsalltag in einem renommierten Hamburger Hotel.Ebenfalls zur Wahl steht. Die Arzt- und Familienserie lief acht Staffeln lang im ZDF und brachte es zwischen 1992 und 2001 auf 101 Episoden. Zum Cast gehören Gunter Berger, Stephan Schwarz und Karsten Speck. Die dritte Serie im Bunde ist. Zur Wahl steht die Inkarnation des Formats mit Wayne Carpendale in der Titelrolle.