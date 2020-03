Programmänderung, die Nächste: Neuer Platz für «Löwen»-Talk

TV-News

Die zahlreichen Corona-bedingten spontanen Programmentscheidungen lassen auch die Anzahl der Programmänderungen in schon lange nicht mehr gekannte Höhen schnellen.

VOX stellt sein Programm nochmals um. Eigentlich, das war der ganz ursprüngliche Plan, wären die kommenden Mittwochabende mit den US-Serien «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» sowie «New Amsterdam» belegt gewesen. Weil beide Formate sehr schwache Quoten von nur etwas mehr als zwei Prozent bei den Umworbenen holten, wurde eilig das Skype-Formatals Sendung gegen die Corona-Langeweile installiert. Kommenden Mittwoch hätte es direkt danach, also ab 22.15 Uhr, einen «Die Höhle der Löwen»-Talk geben sollen. Die Investoren wollten darin auch Tipps für Gründer in Zeiten von Corona geben.Jetzt ist aber alles nochmal anders: Am Mittwoch, 1. April, wird es um 22.15 Uhr doch eine Wiederholung der Musik-Doku «100 Songs, die die Welt bewegten» geben. In dieser Woche holte die Reihe auch nur maximal 3,3 Prozent bei den Jungen, darf sich nun aber dennoch ein weiteres Mal beweisen.Der «DHDL»-Talk wird nun um einige Tage verschoben. Er läuft nun nach einem «Goodbye Deutschland»-Special am 6. April um 22.15 Uhr.