Eine Auferstehung reicht: Netflix setzt «Messiah» ab

US-Fernsehen

Ein schlechter Tag für Fans der Serie, denn nach nur einer Season setzt Netflix die Serie vor die Tür.

Der «Messiah»-Star Will Travel teilte seinen Fans bei Instagram am Donnerstag mit, dass seine Serie gecancelt wurde. „Heute ist ein sehr trauriger Tag. Ich habe soeben die Nachricht von Netflix erhalten, dass es keine zweite Staffel von «Messiah» geben wird. Ich wollte allen Fans für ihre Unterstützung und Liebe danken. Ich wünschte, die Dinge wären anders.“Laut eines Insiders, die „Variety“ nahe steht, soll es vor allem um die Produktion gegangen sein. Der Dienst sei nicht zuversichtlich, eine Serie zu produzieren, die so viele verschiedene internationale Produktionsstandorte benötigt. Die Corona-Pandemie macht die Produktion einer zweiten Staffel nahezu unmöglich.«Messiah» wurde von Michael Petroni kreiert, der zusammen mit Mark Burnett, Roma Downey, Andrew Deane und James McTeigue produziert hat. Die Serie war eine Produktion von MGM Television. Neben Travel waren auch Tomer Sisley, John Ortiz, Stefania LaVie Owen, Sayyid El Alami, Jane Adams, Melinda Page Hamilton, Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney und Beau Bridges Teil des Ensembles.