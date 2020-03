The BossHoss moderiert: Sat.1 zeigt Neuauflage von «Der Maulwurf»

TV-News

Die neue Staffel, insgesamt die dritte in Deutschland, ist schon fertig produziert und soll mittwochs laufen.

Sat.1 hat die Wünsche , unter anderem von Quotenmeter.de, erhört: 2020 wird es zu einer Neuauflage der Spielshow(Original-Titel: «The Mole») kommen. Die neue Staffel ist sogar schon komplett abgedreht und soll ab dem 6. Mai den Sendeplatz am Mittwochabend (20.15 Uhr) übernehmen. «Der Maulwurf» folgt somit auf das Reality-Format «Promis unter Palmen», das in dieser Woche mit 15,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen erfolgreich startete. Worum geht es? Zehn Kandidaten reisen quer durch Argentinien und müssen dort miteinander als Team diverse Aufgaben erfüllen. Einer der Kandidaten ist aber ein von der Produktion eingeschleuster Maulwurf. Er versucht, die Aufgaben dahingehend zu sabotieren, sodass sie letztlich nicht bestanden werden. Am Ende jeder Folge müssen alle Kandidaten Fragen zur Identität zum Maulwurf beantworten. Der Spieler, der die wenigsten Fragen über den Saboteur richtig beantwortet, muss das Spiel verlassen. Dem Gewinner winken 100.000 Euro.Die insgesamt dritte Staffel in Deutschland wurde von der Firma Fabiola umgesetzt. 2000 und 2001 zeigte ProSieben Staffeln der Sendung im Wochenendprogramm - Michael Stich (Staffel eins) und Steven Gätjen (Staffel zwei) führten durch das Format. Sat.1 hingegen hat die Staffel mit einem Moderatoren-Duo umgesetzt; TheBossHoss präsentieren die neuen Ausgaben, wieam Donnerstagabend meldet. Das Magazin zitiert Sat.1-Chef Kaspar Pflüger: "Das große Rätseln um den fiesen Doppelagenten, die Cowboys als Moderations-Couple, dazu spektakuläre Challenges vor der atemberaubenden Kulisse Argentiniens – das alles macht die Neuauflage von «The Mole» zu einer außergewöhnlichen Abenteuershow mit jeder Menge Nervenkitzel! Da kommen auch unsere Zuschauer zum Zuge: Sie können von zuhause aus mitfiebern, selbst Hinweise sammeln und so Stück für Stück der wahren Identität des Verräters immer näher kommen."Interessant: Sat.1 verwendet bei seiner Neuauflage nicht den damaligen Titel, sondern setzt auf den Namen. Vorbilder für die neue Variante dürften zwei europäische Länder sein: Die Sendung ist unter anderem in Belgien, Polen und den Niederlanden aktiv; in den Niederlanden zeigte NPO1 zuletzt schon die 19. Staffel - hier mischen bei dem Format inzwischen aber bekannte Niederländer mit.