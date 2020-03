Super RTL: Hinfort mit True Crime, her mit munteren Familienfilmen, von «Asterix» hin zu Disney-Hexen

TV-News

«Asterix», Hexen aus dem Hause Disney und «Grease»: Super RTL ersetzt seinen True-Crime-Montag durch Filme für die ganze Familie.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ersetzte RTL vergangene Woche die geplante Ausstrahlung des Dan-Brown-Virus-Thrillers «Inferno» durch eine Wiederholung des lebensfrohen Tanzfilmklassikers «Dirty Dancing» ( mehr dazu ). Auch der Familiensender Super RTL nimmt angesichts der weltweit angespannten Situation demnächst vermehrt positive Filme ins Programm auf: Wie der Privatsender mitteilt, ersetzt er seine True-Crime-lastige Montags-Primetime in den kommenden Wochen durch Inhalte, wie sie einst bei Super RTL stets in der Primetime beheimatet waren: Bunte, familienfreundliche Filme für gemütliche Abende vor dem Fernseher.Los geht es am 30. März. Dann zeigt Super RTL zur besten Sendezeit den Zeichentrickfilm, der auf den Comicbänden "Asterix als Legionär" und "Asterix als Gladiator" basiert. Ab 21.40 Uhr folgt dann das Disney-Musicalmit Angela Lansbury und David Tomlinson, das Zeichentrick mit Realfilm vereint. Am 6. April wird die übliche Montags-Primetime von Super RTL durch das Musical(ab 20.15 Uhr) und Disneys Hexen-Komödie(ab 22.20 Uhr) mit Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy ersetzt.Sieben Tage später gehen dann das Jennifer-Garner-Vehikel(20.15 Uhr) und(22.15 Uhr) über den Äther. Am 20. April eröffnet Super RTL seine Primetime mit der High-School-Satire, ab 22 Uhr wird es dann mit Tim Burton, Johnny Depp undträumerisch.