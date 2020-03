Bestätigt: «Big Brother»-Tageszusammenfassung an Ostern erst nachts

TV-News

Sat.1 zeigt am Vorabend lieber eine Film-Wiederholung.

Wer wissen möchte, wie zufrieden Sat.1 in diesen Tagen mit den Quoten der laufenden-Staffel ist, muss gar nicht beim Sender nachfragen, sondern einfach nur auf diese Entscheidung schauen. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Tageszusammenfassung an Karfreitag nicht um 19 Uhr laufen wird, sondern um 22.50 Uhr (wohlgemerkt nach der Free-TV-Premiere von «Fack ju Göhte 3» ), steht nun der Sendetermin an Ostermontag fest. Am Ende des langen Wochenendes findet der große Bruder ebenfalls keinen Platz am Vorabend, bis ran an die Sat.1-Hauptnachrichten wiederholen die Münchner nämlich lieber den Blockbuster «Fack ju Göhte 3» ► Die Tageszusammenfassung mit den Bildern vom langen Osterwochenende wird in Sat.1 erst um 3.40 Uhr zu sehen sein – wohlgemerkt gibt es keinen Sender innerhalb der Gruppe, der für das Geschehen früher einen Platz finden will. Schon bekannt war, dass Sat.1 an Ostern die Montags-Entscheidungsshow nicht um 20.15 Uhr antreten lassen will. Mit der Free-TV-Premiere von «Das Pubertier» verspricht man sich höhere Werte, Jochen Schropp meldet sich somit erst um 22.05 Uhr in den Wohnzimmern. Das betrifft letztlich auch sixx , wo die Late-Night-Show zu «Big Brother» am Ostermontag erst um 23.55 Uhr startet – dann wird die Sat.1-Show zu Ende sein.Sat.1 wiederholt ab Mitternacht lieber die Vorwochen-Ausgabe von «Promis unter Palmen», schließt daran dann einen Re-Run der Jochen-Schropp-Show «Ranking the Stars» an und füllt die Zeit ab 2.55 Uhr noch mit einer Wiederholung der ehemaligen Comedy-Show «Richtig witzig» mit Hugo Egon Balder. Erst dann geht es im Programm wieder um Michelle, Vanessa, Tim, Cedric und Co.Um 19 Uhr holte die Produktion von Endemol Shine Germany zuletzt meist um die 900.000 Zuschauer, die Zielgruppen-Quoten lagen bei mäßigen sechs Prozent. Werbung für eine 14. Staffel der Runde ist das alles nicht.