Neue Staffeln kommen: Netflix setzt auf Marie Kondo, den Circle und Dating

US-Fernsehen

Einige Reality-Shows wurden sogar direkt um zwei Staffeln verlängert - dazu gehört auch das soziale Experiment «Thr Circle», das zuletzt auch internationale Ableger bekam.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix hat am Dienstag auf einen Schlag gleich mehrere Reality-Formate teils längerfristig verlängert. Das vielleicht bekannteste Format in Deutschland ist. Kondo wird für Netflix in einer weiteren Staffel der Sendung «Sparking Joy» auftauchen, gab Netflix am Dienstag bekannt. Darüber hinaus wurde auch die Hip-Hop-Talent-Showum eine weitere Staffel verlängert. Cardi B., Chance the Rapper und T. I. suchen also erneut nach begnadeten Rappern.Gleich um jeweils zwei Staffeln hat Netflix die internationalen Erfolgsformate(deutscher Titel: «Liebe.Macht.Blind» und das US- «The Circle» ► verlängert. Von «The Circle» gibt es inzwischen auch eine brasilianische Version, eine Adaption mit französischen Kandidaten ist in Planung. Für die zweite «The Circle»-Staffel mit Amerikanern hat das Casting eben begonnen. «Love is Blind», das ebenfalls mindestens drei Staffeln erhält, wird sich in seiner zweiten Staffel auf Chicago konzentrieren, US-Medienberichten zufolge will man das Casting für Staffel drei schon in Kürze beginnen.Von allen Formaten gibt es noch keine Starttermine, genau ist auch unklar, ob bei einigen Formaten Produktionsverzögerungen wegen der Coronakrise in Kauf genommen werden müssen. Brandon Riegg, bei Netflix für non-fiktionale Inhalte zuständig, sagt: "Es war unglaublich zu sehen, wie Netflix-Mitglieder überall auf die rohen, authentischen Geschichten von echten Menschen und echten Einsätzen reagieren."