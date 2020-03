Interessante Entscheidung: Sat.1 macht «Big Brother» einmalig zum Late-Night-Format

TV-News

Eine Sonderporgrammierung der Reality-Show nimmt der Münchner Sender am langen Karwochenende vor.

Der Münchner Sender Sat.1 hat eine Programmentscheidung bezüglich der Platzierung der werktäglichen Tageszusammenfassungen vonam langen Osterwochenende getroffen. Üblicherweise läuft die von Endemol Shine Germany in Köln-Ossendorf produzierte Sendung nur an Werktagen. Samstags zeigt Sat.1 auf dem Stammsendeplatz um 19 Uhr «Grenzenlos» ► , der Sonntag war bis dato mit «The Biggest Loser» belegt und wird ab kommenden Sonntag mit einer neuen Heimwerker-Show besetzt sein.In Kürze steht das lange Osterwochenende vor der Tür; dann umfasst das Wochenende gleich vier Tage, nämlich auch den Karfreitag (10. April) und den Ostermontag (13. April). Zumindest am Karfreitag steht nun fest, dass Sat.1 zwar eine Tageszusammenfassung senden wird, diese allerdings nicht um 19 Uhr startet. Am Vorabend setzen die Münchner stattdessen lieber auf die Spielfilm-Wiederholung. Nach den 19.55-Uhr-Nachrichten des Senders gibt es dann um 20.15 Uhr den Film «Fack Ju Göhte 3» ► als deutsche Free-TV-Premiere zu sehen. Hier sind hohe Marktanteile sehr wahrscheinlich. Die Free-TV-Premiere des zweiten Teils, ebenfalls aus der Feder von Bora Dagtekin, holte im April 2018 im ProSieben-Programm noch 22,6 Prozent Marktanteil. Das Free-TV-Debüt des ersten Teils kam einst sogar auf über 31 Prozent.Der gute Vorlauf dürfte auch «Big Brother» nutzen – die TV-Reality-Show wird an Karfreitag also um 22.50 Uhr starten und wie gewohnt eine Stunde dauern. Zuletzt holten die Tageszusammenfassungen der Sendung am Vorabendsendeplatz meist knapp eine Million Zuschauer, die Quoten schwankten: Am Montag standen bei den klassisch Umworbenen 6,2 Prozent Marktanteil zu Buche.An Ostern nicht mehr im Haus sein wird derweil Sänger Menowin: Um während Corona bei seiner Familie zu sein, zog der ehemalige «DSDS»-Kandidat am Montagabend freiwillig aus.