Ein Podcast geht auf Sendung: ProSieben zeigt «Baywatch Berlin»

TV-News

ProSieben setzt verstärkt auf Klaas Heufer-Umlauf: Am Donnerstagabend strahlt der Sender den Podcast «Baywatch Berlin» aus.

In den letzten Tagen ist bei den deutschen Privatsendern offenbar der Mut gewachsen, im Unterhaltungssektor einfach mal etwas auszuprobieren: Sat.1 macht eine Comedy-Videokonferenz, RTL zeigt zur besten Sendezeit einen Videochat mit Oliver Pocher, Thomas Gottschalk sowie Günther Jauch, und VOX versucht es mit digitalen Livekonzerten. Auch ProSieben reiht sich in diese Experimentierstimmung ein und zeigt daher Donnerstagnacht den Podcastmit Klaas Heufer-Umlauf und seinen Florida-TV-Kollegen Jakob Lundt und Thomas Schmitt.Frei nach dem Motto "Ein Podcast. Im Fernsehen. Mit Bild." wird das Plauderstündchen zwischen Heufer-Umlauf, Schmitt und Lundt am späten Donnerstagabend ab 23.30 Uhr zu sehen sein. Der Podcast ist eine Produktion der Studio Bummens GmbH in Zusammenarbeit mit dem ProSiebenSat.1-Podcast-Label AdFactory.Der wöchentliche Podcast startete im November 2019 und stieg innerhalb kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Podcasts Deutschlands auf: Bei Spotify belegt er aktuell Rang drei in den Podcast-Charts. Abseits von Spotify wird der Podcast, zu dessen unregelmäßigen Rubriken "Schmittis Technik-Ecke" und "Frage an den Prominenten" gehören, unter anderem auch auf der ProSieben-Webseite veröffentlicht sowie auf YouTube.