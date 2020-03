«American Idol» so stark wie seit dem Start nicht mehr

US-Quoten

Die Castingshow dominierte mit der Hollywood Week klar den Abend. Beim Gesamtpublikum hielt nur CBS mit.

Zum ersten Mal seit der Premiere der 18. Staffel lockteüber siebeneinhalb Millionen Zuschauer an. Über den Abend hinweg schalteten im Schnitt 7,68 Millionen Amerikaner ein. Damit war die ABC-Show sowohl bei Jung als auch bei Alt die gefragteste Sendung ab 20 Uhr. In der klassischen Zielgruppe gewann die neue Ausgabe im Vergleich zur Vorwoche 0,1 Prozentpunkte hinzu und schloss mit einem hervorragenden Rating von 1,4 Prozent ab.machte den Abend mit sehr guten 0,8 Prozent bei den Werberelevanten und insgesamt 5,19 Millionen Zuschauern für ABC perfekt.Mit den hohen Reichweiten von ABC konnten am Abend nur die CBS-Serien mithalten. Die beste Figur machte da ab 21 Uhr. Die neue Folge versammelte 7,37 Millionen Zuseher und generierte gute 0,8 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen. Danke eines Re-Runs vonim Vorfeld ging es im Vergleich zur Vorwoche allerdings um 0,2 Prozentpunkte nach unten.überzeugte im Anschluss immerhin noch 6,52 Millionen Zuschauer und rutschte nur minimal auf weiter gute 0,7 Prozent bei den Jungen ab. Der Re-Run zu Beginn der Primetime kam nur auf 0,6 Prozent und 6,77 Millionen Interessierte.Bei NBC machtean Boden gut und ergatterte solide 0,6 Prozent Zielgruppen-Rating und begeisterte immerhin 3,58 Millionen Zuschauer. In der Vorwoche betrug das Rating noch ausbaufähige 0,4 Prozent. Im Anschluss verlief der NBC-Abend allerdings sehr schwach.kam erneut nicht über maue 0,4 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen heraus.holte zu später Stunde ebenfalls schwache 0,5 Prozent. Die Gesamtreichweite fiel zunächst auf 1,97 und später auf 1,88 Millionen Zuschauer.undholten für FOX am Sonntagabend solide 0,6 Prozent beim werberelevanten Publikum. Ein Re-Run vonkam noch auf akzeptable 0,5 Prozent.rutschte zwischendurch auf magere 0,4 Prozent ab. Die Gesamtzuschauerzahl pendelte zwischen 1,07 und 1,66 Millionen. The CW fuhr mitundjeweils überschaubare 0,2 Prozent in der Zielgruppe ein. Zunächst schalteten 0,80 Millionen Zuseher ein, später 0,65 Millionen.