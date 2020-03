ZDF-«Anstalt»-Fans müssen länger wachbleiben

TV-News

Dafür läuft «Leschs Kosmos» früher denn je.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat sein Dienstags-Programm dieser Woche geändert. Das Wissenschaftsmagazinsoll an diesem Dienstag, 24. März, schon um 22.15 Uhr und somit unmittelbar nach dem «heute-journal» gezeigt werden. Somit startet die Produktion mit Harald Lesch so früh wie nie. Die Sendung wird sich monothematisch mit dem Coronavirus befassen. In der exakten Beschreibung zur Folge heißt es: "Was unterscheidet SARS-CoV-2 beispielsweise von den bisher bekannten Grippeviren? Was von anderen Coronaviren? Um dem Virus adäquat begegnen zu können, müssen Forscher den Weg des Erregers im menschlichen Körper kennen. Und wie es die Zellen angreift. Die Hoffnung ist, mit dieser Kenntnis ein spezifisch wirksames Medikament zu finden."Ein weiteres Thema bei Harald Lesch: "Auch an der Entwicklung eines Impfstoffs sitzen Wissenschaftler weltweit. Die Prognosen, wann man mit einem zuverlässigen Impfstoff rechnen kann, reichen von Ende dieses bis zum Ende des kommenden Jahres. Wie lange eine Impfung dann Schutz bietet, ist noch nicht ganz klar. Wo steht die Wissenschaft?" Die Sendezeit wurde zudem von 30 auf 45 Minuten ausgeweitet.Demnach muss die neue Episode vonwarten, sie startet nämlich erst um 23 Uhr und wird ohne Publikum im Studio hergestellt. Max Uthoff und Claus von Wagner begrüßen diesmal die Humoristen Idil Baydar, Abdelkarim und Fatih Cevikkollu.Schon am Montag verzichtet das ZDF am Vorabend auf die eigentlich geplante «Wiso»-Ausgabe und sendet stattdessen ab 19.25 Uhr ein 50 Minuten langes «ZDF Spezial» rund um die Coronakrise.