sixx am späten Abend «Schwer verliebt» in die Quoten

Quotennews

Die romantische Komödie kam zu später Stunde bei vielen Zuschauern gut an. Zuvor lief es noch nicht so gut. Bei Nitro blieb «CSI» weiter auf der Erfolgsspur.

Nachdem der sixx-Abend zunächst nur wenig berauschend gestartet war, hatte der Nischensender immerhin am späten Abend Erfolg.sicherte sich ab 22.35 Uhr sehr starke 1,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt blieben für die Komödie 170.000 Zuschauer ab drei Jahren dran. Dadurch verbuchte sixx auch beim Gesamtpublikum sehr erfreuliche 1,0 Prozent Sehbeteiligung. Im Vorfeld kamennicht über 0,6 Prozent hinaus. Ab 201.5 Uhr waren 0,23 Millionen Zuschauer dabei.Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen ging nicht viel. «Schwer verliebt» hatte zu fortgeschrittener Uhrzeit sogar mehr werberelevante Zuschauer um sich versammelt. «Die Hexen von Eastwick» überzeugten nur 0,07 Millionen klassisch Umworbene und generierten maue 0,6 Prozent Marktanteil. Im Anschluss stieg die Reichweite auf 0,09 Millionen junge Zuschauer, sodass die Sehbeteiligung um einen satten Prozentpunkt nach oben sprang.In der Sparte war Nitro am Sonntagabend wie gewohnt sehr erfolgreich. Dort versammelten die-Ableger mal wieder viele Zuschauer. Zu später Stunde war mithervorragende 2,5 Prozent Gesamtbeteiligung drin, da ab 21.50 Uhr noch immer 0,83 Millionen Zuschauer dabei waren. Im Anschluss klettertesogar noch auf 3,5 und später 4,0 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe steigerte sich die Sehbeteiligung über den Abend hinweg von soliden 1,5 Prozent zu Beginn auf sehr starke 4,2 Prozent am späten Abend. Wie meistens konnte Nitro wieder auf die beliebten US-Crime-Serien zählen.