Primetime-Check

Wie schlug sich der neue «Tatort»? Was machten die «Star Wars»-Free-TV-Premieren bei ProSieben? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Am Sonntagabend gab es mal wieder einen neuenzu sehen. «Tatort: Niemals ohne mich» sicherte sich ohne Probleme die höchsten Einschaltquoten des Abends, sowohl bei Jung als auch bei Alt. Insgesamt versammelten sich für den neuen Fall 10,88 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten. Der Kölner «Tatort» sicherte sich bärenstarke 27,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der 90-Minüter mit 19,7 Prozent und 2,45 Millionen Zusehern ebenfalls sehr erfolgreich. Nach dem starken Krimi schlosssehr gut an. Ab 22 Uhr blieben 5,75 Millionen Zuschauer insgesamt und 1,12 Millionen Junge dran. Der Talk generierte hervorragende 19,3 Prozent Gesamtmarktanteil und 11,9 Prozent Sehbeteiligung beim jungen Publikum. Das ZDF kam mitauf solide 14,1 Prozent Gesamtmarktanteil. Ab 20.15 Uhr schalteten 5,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Dasverbuchte im Anschluss mit 5,28 Millionen Interessierten starke 16,3 Prozent.ergatterte in einem Corona-Spezial zu später Stunde mit 3,07 Millionen Zuschauern noch gute 13,3 Prozent.Bei den Privaten war der «Star Wars»-Abend von ProSieben besonders gefragt. Zunächst sicherte sich die exklusive Deutschlandpremiere der ersten Folge vonmit 1,87 Millionen werberelevanten Zuschauern ausgezeichnete 14,2 Prozent Marktanteil. Danach liefmit 1,24 Millionen jungen Fans und 12,7 Prozent Sehbeteiligung erstmal über die Free-TV-Bühne. Insgesamt freute sich die rote sieben zweimal über sehr starke 8,6 Prozent Gesamtmarktanteil. Ebenfalls sehr erfolgreich war VOX mit einer neuen Ausgabe. Die Koch-Show lockte 1,43 Millionen 14- bis 49-Jährige an und ermittelte ausgezeichnete 13,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 2,32 Millionen Zuschauer ein, die für 7,1 Prozent Sehbeteiligung sorgten.In Sat.1 schlugen sich die neuen Auftritte beisolide. Aus der klassischen Zielgruppe schalteten 0,95 Millionen Zuseher ein und sicherten dem Sender gute 8,1 Prozent Marktanteil.kam im Anschluss nur noch auf 5,0 Prozent. Kabel Eins hatte mitwenig Erfolg. Der vierte Teil der Polizei-Comedy-Reihe generierte mit 0,44 Millionen klassisch Umworbenen nur 3,5 Prozent Marktanteil.schloss sich mit 3,4 Prozent dahinter an. RTL erzeugte mitfür eigene Verhältnisse ausbaufähige 8,7 Prozent Sehbeteiligung. 1,08 Millionen Werberelevante entschieden sich für den Klassiker.tat sich im Anschluss ebenfalls schwer und war nur für magere 6,4 Prozent beim jungen Publikum gut. Bei Schwestersender RTLZWEI liefmit 4,4 Prozent Marktanteil und 0,48 Millionen Umworbenen leicht unterdurchschnittlich.