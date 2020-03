Deutschlandstart von «Doctor Who» und «Avenue 5» verschoben

TV-News

Die neuen «Doctor Who»-Folgen bleiben bei FOX erstmal im Depot und auch die Premiere von «Avenue 5» wurde verschoben. Für Ersatz wurde bereits gesorgt.

Bittere Nachrichten für Scifi-Fans. Am Donnerstag, den 16. April sollten in Deutschland eigentlich neue Folgen vonanlaufen. FOX hat sich nun aber dagegen entschieden und behält die neue Ware erst einmal in der Hinterhand. Stattdessen wird immer um 21 Uhr die elfte Staffel wiederholt. Weshalb der Start neuer Episoden konkret verschoben wurde, ist nicht bekannt, so berichtet TV Wunschliste. Eventuell könnten noch nicht alle Folgen vollständig synchronisiert sein. Der Deutsche Synchronsprecherverband e.V. lässt die Arbeit in Zeiten von Corona noch mindestens bis zum 19. April liegen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Sender mit neuer Serienware erst einmal sparsam umgehen muss, da viele Serienproduktionen gestoppt werden mussten und nicht planmäßig abgeschlossen werden können.Neben «Doctor Who» wird sich auch die Deutschlandpremiere vonbis auf weiteres verschieben. Im linearen TV sollte die neue Science-Fiction-Serie ab dem 7. April immer dienstags um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen sein. Stattdessen zeigt Sky ein weiteres Mal die erste Staffel von. Im Gegensatz zu «Doctor Who» haben Fans in diesem Fall hierzulande schon die Möglichkeiten alle Folgen in Originalfassung auf Abruf zu erleben. Seit Januar ist die Premieren-Staffel On-Demand bei Sky abrufbar. Falls man bei der neuen Serie auf den Geschmack gekommen ist, kann man beruhigt in die Zukunft schauen. HBO hat bereits eine zweite Staffel der Sci-Fi-Comedy in Auftrag gegeben.Insgesamt umfasst die erste «Avenue 5»-Staffel acht Folgen. Erdacht wurde das Format von «Veep»-Schöpfer Armando Iannucci. Er gehört auch zu den ausführenden Produzenten der Serie, zusammen mit Simon Blackwell, Kevin Loader und Will Smith. Zum Cast gehören unter anderem auch Josh Gad («Die Schöne und das Biest»), Zach Woods («Silicon Valley»), Rebecca Front («Poldark»), Suzy Nakamura («Die Goldbergs»), Lenora Crichlow («Being Human»), Nikki Amuka-Bird («Quarry») und Ethan Phillips («Inside Llewyn Davis»).Hugh Laurie spielt in der Serie Ryan Clarke, den selbstbewussten, weltgewandten Kapitän der Avenue 5, einem luxuriösen Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein …Zurück zu «Doctor Who». In der zwölften Staffel der am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt schlüpft Jodie Whittaker zum zweiten Mal in die Rolle des Doctors. Gemeinsam mit ihren besten Freunden Ryan (Toson Cole), Yaz (Mandip Gill) und Graham (Bradley Wash) muss sie sich auch diesmal großen Herausforderungen stellen. Die zwölfte Staffel startet mit „Spyfall“, einem zweiteiligen Blockbuster, in dem die Freunde die Erde gegen außerirdische Gefahren schützen müssen. Zuschauer können sich in den neuen Folgen auf Gastauftritte vom britischen Entertainer Stephen Fry («Sherlock Holmes: Spiel im Schatten»), Sir Lenny Henry («Boadchurch»), Schauspieler Robert Glenister («Spooks – Im Visier des MI5») und Goran Višnjić («Timeless») freuen. Die Auftaktepisode ist eine Hommage an die britische «James Bond 007»-Reihe.