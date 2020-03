Mehr Sendezeit für «stern TV», «Lets Dance» muss warten

TV-News

Weil RTL ab Montag eine neue tägliche Primetime-Sendung ins Programm nimmt, muss das Abendprogramm des Senders in den kommenden Tagen kurzfristig umgestellt werden.

Kreative Programmplanung in Zeiten des Coronavirus: RTL schickt Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Günther Jauch ab Montag, 23. März, vorerst täglich live auf Sendung (wir berichteten ). In der- so der Name des experimentellen Formats - bilden die drei Entertainer eine virtuelle Wohngemeinschaft und tauschen sich per Video-Chat über die aktuelle Situation rund um das Coronavirus aus. Selbstredend hat der Neustart, der täglich um 20.15 Uhr zu sehen sein wird, Auswirkungen auf das restliche RTL-Programm. So gehen die zwei-Folgen am Montag und Dienstag statt um 20.15 Uhr erst um 21.15 Uhr auf Sendung. Am Dienstag füllt die «WWM?»-Folge das restliche Abendprogramm bis zum «Nachtjournal» um Mitternacht, am Montag folgt gegen 23.15 Uhr noch. Lange wach bleiben müssen am Montag schließlich alle Freunde von, das anders als gewohnt erst um 0.30 Uhr ausgestrahlt wird.Größere Umstellungen bringt der Mittwoch mit sich, auf die Ausstrahlung der ursprünglich angekündigten Folge vonverzichtet der Kölner Privatsender hier komplett. Stattdessen setzt man im Anschluss an «Die Quarantäne-WG» direkt auf, das somit auf 21.15 Uhr vorrückt und damit eine Stunde mehr Sendezeit erhält. Normaler Weise läuft das Magazin um 22.15 Uhr, in der letzten Woche sammelte RTL mit einer Primetime-Ausgabe von «stern TV» aber bereits gute Erfahrungen (wir berichteten ).Weniger Änderungen ergeben sich am Donnerstag, wo man vonnur eine statt zwei Episoden zeigt. Dafür bleibtum 22.15 Uhr unverändert im Programm. Am Freitag schließlich verdrängen Jauch, Gottschalk und Pocherum eine Stunde nach hinten, die Live-Show startet folglich erst um 21.15 Uhr und ist bis Mitternacht eingeplant. Das für 23.15 Uhr angekündigteentfällt im Gegenzug. Über welchen Zeitraum RTL «Die Quarantäne-WG» täglich zeigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.