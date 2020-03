«Unsere wunderbaren Jahre» zieht am Wochenende an

Quotennews

Für Teil zwei des Dreiteilers schalteten am Samstag knapp eine Million mehr Zuschauer ein als zum Auftakt am Mittwoch. Im ZDF holte «Der Quizchampion» ebenfalls gute Einschaltquoten, vor allem bei den Jungen.

Am Mittwochabend startetebereits hervorragend mit 5,89 Millionen Zuschauern und 17,6 Prozent Marktanteil. Wegen eines «ARD Extras» zur Corona-Lage in Deutschland ging es zur Premiere des Dreiteilers erst um 20.45 Uhr los. Der zweite Teil ging nun am Samstagabend um 20.19 Uhr nach der sehr gefragten(9,86 Mio. Zusch./ 26,9 % MA) fast pünktlich an den Start. Die Geschichte einer Familie zwischen Kriegsvergangenheit, Währungsreform und Wirtschaftswunder lockte sogar am Samstagabend sogar wesentlich mehr Zuschauer an als der bereits sehr gute Auftakt. So stieg die Reichweite um 910.000 Zuseher auf ausgezeichnete 6,80 Millionen an. Der Marktanteil kletterte seinerseits um 0,9 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent. Keine Sendung war an diesem Abend gefragter. Genauso wie in Folge eins schalteten 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die für gute 8,0 Prozent Sehbeteiligung beim jungen Publikum sorgten.Im Anschluss machteallerdings nicht viel aus dem starken Lead-In. Die Gesamtreichweite ging auf 3,06 Millionen Zuseher zurück. Nach dem 90-Minüter waren für den Kriminalfall nur leicht unterdurchschnittliche 10,0 Prozent drin. Bei den Jungen stürtzte die Krimireihe auf magere 3,5 Prozent Marktanteil ab. Diekamen zu sehr später Stunde wieder auf gute 11,2 Prozent Sehbeteiligung mit insgesamt 2,51 Millionen Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 5,3 Prozent nach oben.Im ZDF durften sich wieder neue Kandidaten beiprobieren. Obwohl deutlich weniger Zuschauer einschalten als im Ersten, schlug sich die neue Ausgabe mit 4,52 Millionen Zusehern ab drei Jahren und 13,3 Prozent Marktanteil solide. Wegen der insgesamt höheren TV-Nutzung am Samstagabend durch Corona überzeugte das Quiz-Format erstmals seit 2014 wieder eine Millionen junge Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen erfreute sich die Show an ausgezeichneten 9,7 Prozent Marktanteil. Im Februar kam die Show mit 0,77 Millionen jungen Zuschauern bereits auf herausragende 10,4 Prozent Sehbeteiligung.