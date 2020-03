ZDF-Krimi «Der Alte» mit höchster Reichweite seit zwölf Jahren

Quotennews

Während der Staffelstart von «Der Alte» mit mehr als sechs Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum glänzte, erreichte Sat.1 mit «Harry Potter» viele Jüngere.

Gleich mehrere TV-Formate holten am Freitagabend rekordverdächtig hohe Reichweiten - ein Hinweis darauf, dass die Menschen die Aufforderungen von Medizinern und Politikern ernst nehmen und angesichts des sich weiter ausbreitenden Coronavirus tatsächlich zu Hause bleiben. Profitieren von der hohen TV-Nutzung konnte auch die ZDF-Serie, die zum Start in die neue Staffel rekordverdächtige 6,25 Millionen Zuschauer versammelte. Damit erwies sich das 20.15-Uhr-Format so beliebt wie zuletzt vor zwölf Jahren. In den Tagescharts sicherte sich «Der Alte» damit den dritten Platz, direkt hinter der «Tagesschau» und dem «ARD extra».Überdurchschnittlich fiel für die Serie selbstredend auch der Marktanteil aus, der sich am Freitag auf gute 16,7 Prozent belief. Verhältnismäßig unspektakuläre lief es hingegen beim jungen Publikum, wo die Produktion angesichts von 5,8 Prozent nicht über solides Niveau hinauskam., das gegen 21.15 Uhr auf Sendung ging, unterhielt schließlich noch 5,04 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent bei allen. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich die Quote sogar leicht auf sechs Prozent.Deutlich mehr jüngere Zuschauer als das ZDF wusste im Gegenprogramm allerdings Sat.1 zu fesseln, das mit einer weiteren Ausstrahlung vongute 9,5 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Insgesamt verfolgten den Film ab 20.15 Uhr 1,45 Millionen und damit sogar einige mehr als bei der letzten Ausstrahlung des Streifens im vergangenen September.