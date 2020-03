«Tagesschau»-Chef Bornheim: ,Derzeit ist einfach eine außergewöhnliche Zeit'

Interview

Die Corona-Krise stellt auch für TV-Nachrichten eine besondere Situation dar. Marcus Bornheim ist als erster Chefredakteur von "ARD aktuell" für die «Tagesschau» zuständig. Im Interview erklärt er, welche Maßnahmen in der Redaktion umgesetzt werden und ob er die Gefahr sieht, wichtige Meldungen abseits von Corona in diesen Tagen zu übersehen...

Zur Person: Marcus Bornheim Marcus Bornheim wurde 1974 in Bad Honnef geboren. Er besuchte die Journalistenschule Berlin und studierte in Bonn Politische Wissenschaften, Wirtschaftsgeschichte und Soziologie. Nach freier Mitarbeit beim WDR und BR war er ab 2004 Fernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. 2011 wurde er Redaktionsleiter Wirtschaft im Bayerischen Rundfunk und moderierte das ARD-Wirtschaftsmagazin «plusminus». Im April 2017 wurde Marcus Bornheim Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, seit letztem Oktober leitet er die Redaktion.

Das wurde mir Ende der ersten März-Woche klar. Viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befanden sich in den Hamburger Ferien und riefen an: Wir sind in Süd-Tirol, Schweiz oder in Spanien. Wir haben zwar keine Symptome, aber können wir am Montag ins Büro? Und dann mussten wir einigen sagen: Sorry, nein, Du bleibst zu Hause.Wir teilen uns das in der Chefredaktion auf zwischen mobilem Arbeiten von zu Hause und Büro. Die meiste Zeit verbringe ich allerdings derzeit damit, den Schutz der Mitarbeitenden zu organisieren. Das sind auch Menschen, die Angst haben, die teilweise Vorerkrankungen haben und auch älter sind. Die brauchen Schutz, den wir versuchen zu organisieren und zugleich unseren Auftrag in vertrauter Qualität zu erfüllen.Wir haben die Zahl der Anwesenden um über 50 Prozent reduziert. Unsere Homepage, unsere Social-Kanäle und unsere Themenplanung kann man gut im mobilen Arbeiten machen. Schwierig ist das klassisch lineare Fernsehen. Dafür braucht man immer eine Mannschaft im Newsroom und eine Sprecherin und Sprecher vor der Kamera. Die «Tagesthemen» haben sich sehr intelligent aufgestellt: Viele Redakteursaufgaben werden zu Hause erledigt, zwei CvDssind zur Sendeabwicklung hier und die Moderatorinnen und Moderatoren halten sich getrennt von der Redaktion auf.Das unterscheidet sich nicht von anderen Breaking-News-Situationen. Nur, dass sie jetzt täglich vorkommen. Das Team kann bis kurz vor der Sendung alles umwerfen und auch während der Sendung auf die Aktualität reagieren.Darum kümmern sich die jeweiligen Landesrundfunkanstalten, deren Reporterteams für uns im Einsatz sind. Das Sichtbarste ist der Mikrofonschutz mit Plastiküberzug.Genau das versuchen wir, zu verhindern. Wir teilen die Teams. Noch vor wenigen Monaten haben wir begonnen, die Teams stärker crossmedial zu verzahnen, jetzt geht es darum, die Teams wieder auseinanderzuziehen. Als Beispiel: Unsere Frühschicht und unsere Spätschicht dürfen nicht mehr gleichzeitig im Newsroom sein. Aber auch die Bewegungsfreiheit in den Pausenräumen ist eingeschränkt: Nur noch vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen gleichzeitig in diesem Raum sein.Ja, habe ich. Wir sind immer unglücklich, wenn wir eine «Tagesschau»-Ausgabe haben, die monothematisch zu Corona ist. Besser ist unser Gefühl, wenn wir zwei bis drei zusätzliche Meldungen noch in der Sendung unterbekommen.schafft das zum Beispiel sehr gut, neben der Corona-Krise die ganze Nachrichtenwelt abzudecken.Der Zuspruch und das Vertrauen der Menschen in unsere Informationsangebote freut uns natürlich und ist Ansporn. Aber uns beschäftigt in erster Linie, wie wir die Menschen auch in diesen Zeiten mit Nachrichten verlässlich und in der von uns bekannten Qualität versorgen können. Es gibt dafür viel zu organisieren, redaktionelle Leitlinien abzustecken und Schwerpunkte zu setzen.Das bereitet mir keine Probleme. Das gehört zum Job dazu, dass ich rund um die Uhr erreichbar sein muss sein, auch mal nachts angerufen zu werden. Derzeit ist es einfach eine außergewöhnliche Zeit.