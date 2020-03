Zu nah an der Realität: Netflix verschiebt deutsche Serie «Biohackers»

TV-News

Der Start war eigentlich für kurz nach Ostern geplant.

Der international agierende Streamingdienst Netflix hat den Start der deutschen Serieerst einmal verschoben. Ursprünglich sollte die Serie aus dem Hause Claussen+Putz Filmproduktions GmbH (Regie: Christian Ditter) am 30. April 2020 weltweit anlaufen. Gegenüberbestätigte Netflix nun die Absage dieses Termins.Was passiert in der Serie und warum soll sie nun nicht gezeigt werden? Der Inhalt: Die Medizinstudentin Mia entdeckt, dass in ihrer Universitätsstadt hochentwickelte Biohacking-Technologie genutzt wird. Als eine bahnbrechende Entdeckung allerdings in falsche Hände gelangt, muss Mia sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Wie weit wird sie gehen, um die Wahrheit herauszufinden? Nach Angaben vonseien es einzelne Szenen der Produktion, die aufgrund der akuten Corona-Lage derzeit wohl verstörend auf das Publikum wirken könnten. Eine der Hauptrollen in der Serie spielt Jessica Schwarz.Angesichts dessen, dass sich die Coronakrise wohl nicht binnen kurzer Zeit lösen lässt, könnte das Format etwas länger zurückgehalten werden. Schon kommende Woche am Freitag startet derweil eine andere deutsche Netflix-Serienproduktion: Gemacht von Anna Winger («Deutschland '83») kommt «Unorthodox».