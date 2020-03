«Grill den Henssler» setzt Produktion aus

Vermischtes

Ein Mitarbeiter wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Produktion der nächsten Staffel des VOX-Sonntagabend-Formatsgerät ins Stocken. Zur Zeit werden keine neuen Folgen hergestellt, da ein Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. VOX-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen: "Wir möchten die Menschen mit unserem Programm weiterhin gut unterhalten, denn auch das ist gerade in diesen Zeiten wichtig. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, der Protagonisten vor der Kamera und der Mitarbeiter der Produktionsfirmen hat für uns dabei aber immer höchste Priorität – und die können wir bei «Grill den Henssler» gerade nicht mehr ausreichend gewährleisten. Darum haben wir uns gemeinsam mit ITV dazu entschieden, die Produktion der Frühjahrsstaffel nicht fortzusetzen.Die gute Nachricht: Immerhin schon drei Episoden wurden aufgezeichnet und können entsprechend auch gesendet werden. Ein Sendetermin der nun verkürzten Staffel ist noch nicht bekannt. Üblicherweise gibt es beim Kochformat immer eine Frühjahrs- und eine Herbststaffel. Neu in dieser Frühjahrsstaffel ist: Mit Laura Wontorra, bekannt vom RTL-Fußball und «Ninja Warrior Germany», hat die Sendung eine neue Moderatorin erhalten.Petersen erklärte: "Ich danke allen Teammitgliedern und ganz besonders Steffen Henssler, unserer neuen Moderatorin Laura Wontorra, unserer Jury und den prominenten Hobbyköchen, dass sie trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen mit so viel Engagement und Leidenschaft bei der Produktion dabei waren. Dem betroffenen Mitarbeiter wünschen wir auch auf diesem Weg gute Besserung."