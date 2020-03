Fängt sich Katrin, oder wird alles noch schlimmer? So geht es bei «GZSZ» weiter

Soap-Check

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Geschichten der weiteren Soaps und fragen, ob Daily Dramen wie diese in Zeiten von Corona eine gute Ablenkung sind.

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Olivia ist am Morgen froh, dass Milla ihr den Sex mit Henry nicht nachträgt. Voller Genugtuung genießt sie die Aufmerksamkeit, die Henry ihr entgegenbringt und schießt auch Lukasz' Bedenken in den Wind, er könne es womöglich nicht ernst mit ihr meinen. Währenddessen muss sich Henry von Milla den Vorwurf anhören, er wolle sie mit Olivia nur eifersüchtig machen. Das streitet er jedoch vehement ab. Bei einem spontanen Date lässt sich Olivia immer mehr von Henry um den Finger wickeln und schläft ein weiteres Mal mit ihm. Als Milla sie am Abend zur Rede stellt und behauptet, dass sie nur ein Spielball in ihrem und Henrys Machtkampf ist, fühlt sich Olivia unweigerlich gekränkt. Paula ist derweil überfordert mit der aktuellen Situation: Sie weiß einfach nicht, ob Mike wirklich zu einer Vergewaltigung fähig ist. Als Rick vehement von Kims traumatisiertem Zustand berichtet, beschließt sie, bei ihr nach der Wahrheit zu forschen.Als Olli tatsächlich eine zweite und letzte Chance von Stella erhält, ist er heilfroh und will alles daransetzen, sie zurückzugewinnen. Doch das geplante Date steht unter keinem guten Stern: Auf dem Weg zu Stella kommt es zu einer verhängnisvollen Begegnung mit einer alten Dame, die zur Folge hat, dass Olli seine Freundin nicht mehr erreichen kann. Außerdem: Als Freddy in der Rettungswache erneut Pillen für Jill klaut, wird er um ein Haar von Mel erwischt. Da er sich wundert, wie viele Tabletten Jill in so kurzer Zeit verbraucht hat, will er sie später zur Rede stellen. Wie nicht anders zu erwarten, weicht sie ihm aus und betont, wie sehr ihr die Pillen helfen.Saskia bemüht sich zu glauben, dass Jakob seine Wut im Griff hat. Doch als sie erkennt, dass sich sein Frust erneut an ihr zu entladen droht, zieht sie die Reißleine ... Angelina beschließt, mit Coco zurück nach Offenbach zu ziehen. Während Vivien und die anderen WG-ler diese Entscheidung akzeptieren, stellt sich Ringo quer ... Till kümmert sich nach ihrem Sturz liebevoll um Ute. Doch steckt dahinter mehr als reine Freundschaft? Während Sina sich zunehmend von ihrer Familie ausgeschlossen fühlt, spielt Luke ein günstiger Zufall in die Hände. Als Nika schon befürchtet, bei Conor keine Chance zu haben, verarbeitet sie ihre Gefühle in einem Songtext - und begeistert Conor damit.Lena verdächtigt Marian, Alexander ohne ihr Wissen aus dem Internat abgeholt zu haben. Als Alexander wieder auftaucht, zieht Marian die Konsequenzen. Jenny wirft mit ungerechten Vorwürfen um sich, und Ingo stellt sich die Frage, ob er sich mit seiner Aufgabe als ihr Physiotherapeut übernommen hat. Niclas ahnt nicht, dass Maximilian ein falsches Spiel mit ihm spielt - bis er die Kameras in seiner Wohnung entdeckt.Katrin gelingt es nicht, Maren zu sagen, dass sie sie vermisst. Stattdessen will sie ihr helfen, indem sie ihre Wohnung kauft. Rosa macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Katrin setzt es zudem zu, dass Johanna in der Stadt ist, sie aber immer noch keinen Kontakt zu ihrer Tochter hat. Als sie zufällig zur gleichen Zeit wie Gerner und Johanna im "Mauerwerk" ist, erlebt Katrin das Wunder mit: Johanna kann ohne Hilfe laufen. Schlechte Zeiten kommen auf Paul zu: Da die Krankenkasse Paul die Operation nicht bezuschussen will und er auch nicht in die Studie aufgenommen wird, ist für ihn klar, dass er nie wieder als Tischler arbeiten wird.Alex und Bruno sind nach Hennings Beichte fassungslos - und ahnen nicht, dass er nur die halbe Wahrheit gesagt hat. Bruno verweist Henning sofort des Hofes, vor allem Alex ist tief getroffen, dass der Mensch, der für ihn wie ein Vater war, am Tod seiner Mutter schuld ist. Alex sagt sich von seinem geliebten Onkel los ... Astrid ist klar, dass Hennings Beichte ein Trümmerfeld hinterlassen hat. Doch sie ist sich sicher, dass es richtig war, die Vorgänge aus Heikes Todesnacht ans Licht gebracht zu haben. Sie steht daher fest an Hennings Seite. Gregor und Carla genießen glücklich die erste Zeit nach ihrer Heirat, und Gregor übernimmt es sogar, auf Betty aufzupassen. Als Cem ihm jedoch einen wichtigen Geschäftstermin vermittelt, bindet Gregor den Hund kurzerhand draußen an. Merle erlöst das Tier und Gregor muss ordentlich Abbitte leisten, damit Carla und Britta nichts erfahren.Franzi überrascht Dirk im Krankenhaus und will eindringlich von ihm wissen, ob er sich absolut sicher ist, Tim als den Angreifer erkannt zu haben. Sein Zögern weckt in Franzi die Hoffnung, dass Dirk seine Aussage gegen Tim vielleicht doch widerruft. Christoph lädt seine Retterin als Dank zu einem Abendessen in den "Fürstenhof" ein. Vor Linda zeigt sich Christoph angetan von der attraktiven Ariane, weist aber jegliches Interesse an ihr von sich: Von Frauen hat er erstmal genug. Mit Pauls Hilfe hat Lucy es geschafft, ein vermisstes Pony ausfindig zu machen. Um das Tier aufzupäppeln, will sie es für ein paar Tage heimlich auf dem Gestüt unterbringen. Als Bela davon erfährt, ist er wenig begeistert und es kommt zum Streit, wie es mit dem Pony weitergehen soll.Die Coronakrise bestimmt unser Land weiterhin - Daily Dramen, in denen sich die Menschen noch ohne Sorge in Gruppen treffen können, wirken da fast schon etwas aus der Zeit gefallen. Sind solche Geschichten zur Zeit Balsam für die Seele oder schlicht überflüssig?