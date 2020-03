Wir bleiben daheim: Wird jetzt mehr gestreamt?

VOD-Charts

Wie erfolgreich war «Elite» in dieser Woche und welche deutsche Produktion verzeichnete ein überraschendes Comeback in der Bestenliste?

Die Bundesregierung hat die deutschen Bürger im Zuge der Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus dazu aufgerufen, soziale Kontakte zu vermeiden und am Besten wann immer es möglich ist, zu Hause zu bleiben. In Zeiten der Ansteckungskrankheit sind schon die Reichweiten und Quoten nachrichtlicher Formate gestiegen – doch wird nun auch mehr gestreamt? Eine alle Daten umfasende Antwort hierauf können wohl nur die Dienste selbst geben, diese jedoch halten die Zahlen noch unter Verschluss. Die Firma Goldmedia erfasst derweil seit geraumer Zeit Tag für Tag Abrufdaten von Streaming-Services, die ermittelten Zahlen beruhen auf Marktforschungen.Die Werte der zurückliegenden sieben Tage ergeben: Die Top3-Formate in Deutschland kamen zusammen auf 15,4 Millionen Brutto-Reichweite. Das ist überraschenderweise weniger als in der Woche zuvor – hier kamen die Top3-Formate noch auf 16,8 Millionen. Stattdessen liegt diese Woche nur leicht über dem Wert von vor zwei Wochen – damals lag die Brutto-Reichweite der drei stärksten Programme im VOD-Bereich bei 14,86 Millionen. Bei über 16 Millionen lagen die Dienste mit ihren Top3-Formaten zudem in Kalenderwoche 9.Zurück aber zur aktuellen Woche und den meistgesehenen Formaten: Das sich langsam seinem Staffelfinale näherendegrüßte vom Thron und kam auf 6,11 Millionen Brutto-Reichweite, das seit einer Woche mit neuen Folgen bei Netflix verfügbareerreichte 4,92 Millionen. Die Bronze-Medaille geht diesmal an die Sitcommit 4,38 Millionen Brutto-Reichweite. Leichte Formate und humorige Stoffe kommen zur Zeit gut an: Das Amazon-Originalfeiert mit 3,08 Millionen (Platz 6) ein Comeback in der Bestenliste. Auchtaucht auf Platz neun (1,88 Millionen) wieder auf.läuft sich schon mal für die im April kommende Staffel vier warm: Die bisherigen Folgen kamen jüngst auf 2,47 Millionen Brutto-Reichweite – aufgeführt ist die Serie in den Charts wie immer unter ihrem internationalen Namen «Money Heist».