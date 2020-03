«Hensslers Countdown» entfällt auch kommende Woche

TV-News

Die Kochshow mit Tempo weicht dem Coronavirus. Marco Schreyl steht dafür weiterhin täglich im Studio.

Das RTL-Nachmittagsprogramm verändert sich in Folge der Coronakrise auch in der kommenden Woche. Wie der Kölner Sender bekannt gab, gehtauch nächste Woche von Montag bis Freitag um 16 Uhr live auf Sendung und bespricht mit seinem Gästepanel aktuelle Themen rund um die sich ausbreitende Krankheit und ihre Folgen.Seit Dienstag macht Schreyl dies sogar mit Überlänge. War der Talk am 10. Februar als einstündiges Format gestartet, sendet Schreyl die Live-Ausgaben nun 90 Minuten lang. Das hat zur Folge, dass die 17-Uhr-Kochshowmit Steffen Henssler aktuell pausiert. RTL gab bekannt, dass dies auch in der nächsten Woche noch der Fall sein wird.«Marco Schreyl» ist eine filmpool-Produktion und wird in Folge der Coronakrise ohne Studiopublikum in Köln hergestellt.