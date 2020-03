Unterhaltungs-Offensive: Sky öffnet Cinema- und Entertainment-Angebot

TV-News

Alle Sky-Kundinnen und -Kunden erhalten kostenfreien Zugang zu den Sky-Angeboten Cinema und Entertainment.

Außerdem: Der Homescreen der Sky Q Box ermöglicht ab sofort Zugang zu den wichtigsten Nachrichtensendern auf Knopfdruck und bietet direkt sichtbar eine Auswahl an Edutainment-Inhalten für die ganze Familie.

Der Sky Store wird zu den Anbietern gehören, über die sich topaktuelle Universal-Filme beziehen lassen

Die Coronavirus-Pandemie stellt die Medienwelt vor ungewohnte Aufgaben – selbst wenn man den erhöhten Druck auf Nachrichtenredaktionen und die erschwerten bis unmöglichen Drehbedingungen für Unterhaltungsproduktionen ausblendet. So werden die Sender derzeit mit veränderten Publikumszusammensetzungen während des Vormittags- und Mittagsprogramms konfrontiert, da nun auch Schulkinder angesprochen werden können/sollen. Und Sender sowie Mediendienste, die in den kommenden Wochen und Monaten mit Sportinhalten gerechnet haben, müssen umplanen.Das betrifft beispielsweise auch Sky: Einerseits suchen derzeit Millionen von Menschen nach Zerstreuung, andererseits bricht Sky derzeit das wichtige Sport-Geschäft weg. Darauf reagiert der Pay-TV-Anbieter nun mit folgender Entscheidung: Sky wird all seinen Kundinnen und Kunden "die ganze Welt der Sky-Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen und für Abwechslung zu sorgen", so heißt es in einer Pressemitteilung.Was bedeutet das nun ganz konkret? Folgendes: Alle, die zur Sky-Kundschaft zählen, bekommen für einen Monat Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets kostenlos freigeschaltet. Somit haben Sky-Sport-Haushalte ein Ersatzprogramm. Wer eh schon die Pakete Sky Cinema und Sky Entertainment gebucht hat, erhält wiederum als Boni zwei Filme aus dem Sky-Store-Angebot. Damit auch Sky-Haushalte, die das Angebot über Telekom oder Vodafone/Unitymedia beziehen, von diesen Entscheidungen etwas haben, wird laut Sky mit den jeweiligen Partnern aktuell noch hinter den Kulissen an einer Umsetzung gearbeitet.