Bella Thorne arbeitet nun für FOX

US-Fernsehen

Nach dem Auftritt bei «The Masked Singer» unterschrieb Thorne einen Vertrag.

Die Schauspielerin und Sängerin Bella Thorne hat einen Exklusivertrag mit FOX unterzeichnet, nachdem sie als Schwan bei «The Masked Singer» demaskiert wurde. Thorne wird mit dem Sender an fiktionalen und nicht-fiktionalen Stoffen arbeiten. Thorne meinte, sie hoffe, dass sie eine neue Generation zum Sender bringe.„Wenn ich meinen achtjährigen Ich sagen könnte, dass du mit 22 Jahren einen Entwicklungsdeal mit FOX unterschreiben wirst, würde ich sagen: Du lügst, auf keinen Fall!“, teilte Thorne dem Branchenblatt „Variety“ mit. „Ich bin ehrlich gesagt so stolz und glücklich und so dankbar für den Sender, dass sie an mich glauben und an die Denkweise, die meine Generation hat.“Bereits mit einem halben Jahr stieg Thorne – eher unfreiwillig – in die Schauspieler-Welt ein. Sie ist unter anderem für Formate wie «The Babysitter» (Netflix), «Assassination Nation» , «Famous in Love» und «Shake It Up» (Disney Channel) bekannt. Sie reiht sich in eine Liste mit Leuten, die zuletzt mit FOX Geschäfte machten. Unter anderem arbeitet das Netzwerk mit Kyle Killen («Halo»), Mara Brock Akil («Black Lightning»), Jeff Davis («Teen Wolf») und Sarah Watson («The Bold Type») zusammen.