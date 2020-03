«Paradise Hotel»: Im Sommer gehts weiter, Angela Finger-Erben moderiert

TV-News

TV Now wird die zweite Staffel von «Paradise Hotel» im Sommer zeigen. In den neuen Folgen gibt es eine neue Moderatorin.

Diese Meldung fällt in die Kategorie "reine Formsache": Schon Ende vergangenes Jahr wurde bekannt, dass TV Now seine Datingshowzeitnah fortführen wird. Nun folgt die grobe Bekanntgabe des Sendetermins – wobei die nicht all zu überraschend ausfällt: Die zweite Staffel von «Paradise Hotel» wird beim Streamingdienst der RTL-Mediengruppe im Sommer an den Start gehen. Die Dreharbeiten fanden in den zurückliegenden Wochen statt – das Format geht jetzt also bloß in die Postproduktion und ist daher von den wachsenden Sorgen rund um das Thema Corona nicht betroffen.Moderiert wird die neue Staffel von Angela Finger-Erben. Sie tritt bei «Paradise Hotel» in die Fußstapfen von Vanessa Meisinger. Wie schon in Staffel eins, geht es auch in den neuen Folgen der Sendung nicht nur darum, die Liebe zu finden – sondern auch um einen möglichen Geldgewinn in der Höhe von 20.000 Euro.Nach Einzug in das luxuriöse Hotel finden sich die Singles in einer Auswahlzeremonie zu Paaren zusammen. Während die Pärchen sich nicht nur ein gemütliches Zimmer, sondern auch ein großes Bett teilen, bleibt eine Person alleine und muss in ein Einzelzimmer ziehen. Heiße Flirts, aber auch Drama und Konflikte sind da vorprogrammiert. Im Finale zeigt sich schließlich, welche Herzen im gleichen Takt schlagen. Das Siegerpärchen hat die Chance auf 20.000 Euro - gemeinsam oder einer alleine.