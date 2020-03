«ARD Extra» wird zur Dauereinrichtung

TV-News

Die Corona-Sondersendung bleibt dem Ersten erst einmal erhalten.

Über sechs Millionen Menschen informierten sich am Dienstagabend imim Ersten - die neue Sendung rund um das Coronavirus wird fortan dauerhaft im Ersten gesendet. Der öffentlich-rechtliche Kanal hat am Mittwoch bestätigt, dass in den kommenden Tagen weitere Ausgaben direkt nach der 20-Uhr«Tagesschau» folgen werden. Am Mittwoch beinhaltet die insgesamt 25 Minuten lange Spezial-Sendung auch die Ansprache der Bundeskanzlerin an das Volk. Der Film «Unsere wunderbaren Jahre» beginnt in Folge dessen erst um 20.40 Uhr.Auch am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. März, zeigt Das Erste nach den Hauptnachrichten weitere Ausgaben zum Thema.Das ZDF verlängert derweil am Mittwoch seine-Nachrichten um fünf Minuten, Angela Merkel spricht hier um 19.30 Uhr, um 19.45 Uhr läuft ein bis zum Primetime-Start andauerndes «ZDF Spezial». «Blutige Anfänger», eigentlich geplant für 19.25 Uhr, pausiert somit in dieser Woche.