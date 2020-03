Jubiläum: Für «GZSZ» gehts in Folge 7.000 auf die Kanaren

TV-News

RTL feiert den Meilenstein des Daily-Dramas wieder mit einer Primetime-Folge. Was passiert in der extra-langen Ausgabe?

RTL wird die 7.000. Folge seiner Daily-Drama-Seriewieder mit einer Sonderprogrammierung feiern. Schon seit einigen Jahren gehört es quasi jährlich zum guten Ton kurz vor dem Sommer mit einer Primetime-Programmierung aufzuwarten. 2020 ist es am Mittwoch, 29. April soweit – dann wird die 7.000. Folge der täglichen Serie ausgestrahlt. Die Episode, die um 19.40 Uhr startet, wird wieder in Spielfilmlänge gesendet. Direkt danach zeigt RTL wieder eine Dokumentation rund um die Serie: «7.000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah!» begleitet zahlreiche Schauspieler des Formats abseits des Sets. Unter anderem auch Laura-Darstellerin Chryssanthi Kavazi, deren Babypause fast vorbei ist: Wie wird ihre Figur zurück in den Kiez kommen?Themen außerdem: Hausbesuch bei den Schlönvoigts. Wie lebt der «GZSZ»-Star mit seiner Frau Hanna und Tochter Delia? Kameras begleiten Timur Ülker, seine Freundin Caroline und die beiden Kinder in den Berliner Tierpark. Und natürlich waren Kameras auch dabei, als die Jubiläumsfolge entstanden ist. Für diese drehte ein Team der Produktionsfirma UFA Serial Drama kürzlich auf Fuertaventura. Schon vor einigen Wochen hatten erste Trailer in den sozialen Medien „stürmische Zeiten“ angekündigt.Auch jetzt, mit Bekanntwerden des Sendetermins, lässt sich kaum erahnen, worauf die Geschichte an diesem besonderen Abend hinausläuft. Klar ist: Die Damen-Clique rund um die Figuren Nina, Maren und Yvonne stehen im Fokus. Yvonne hatte eigentlich einen Urlaub von ihrem Mann, Jo Gerner, geschenkt bekommen – dieser zerschlug sich und deshalb zahlt Jo den Urlaub nun auch für die beiden Freundinnen von Yvonne. Es wird nach Fuerteventura gehen. Dann kommt alles anders: Kurz vor der Abreise werden sie von „einem Überraschungsgast“ überrumpelt. Trotzdem lassen sich die Freundinnen den Spaß nicht verderben. Voller Freude starten sie auf Fuerteventura in einen luxuriösen Urlaub, doch das Paradies birgt ungeahnte Schattenseiten...RTL verspricht zudem, dass die Dokumentation an diesem April-Abend auch einen „exklusiven Blick“ in die Zukunft der Serie werfen werde…