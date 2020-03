«Spy City»: Telekom steigt bei ZDF-Serie ein

TV-News

MagentaTV soll die Produktion im kommenden Jahr als Erstes zeigen dürfen.

Die Deutsche Telekom ist bei der Produktion der ZDF-Serieals Partner eingestiegen und wird das Werk 2021 als Weltpremiere via MagentaTV verbreiten. Die Dreharbeiten der englischsprachigen Serie laufen schon seit 2019, H&V Entertainment setzt das Programm um.Dominic Cooper spielt die Hauptrolle der Serie, die in den 60er Jahren angesiedelt ist. Vier Besatzungsmächte lenken das Schicksal der Stadt, geprägt von der Angst vor einer Eskalation, die den dritten Weltkrieg bedeuten könnte. Die Stadt wimmelt nur so von Spionen, Verrätern und Doppelagenten des KGB, des SDECE, der CIA und des MI6. Noch gibt es keine Mauer… Johanna Wokalek («Die Päpstin») und die aus «Babylon Berlin» bekannte Leonie Benesch sind ebenfalls im Cast.Mit «Power Players» bietet das TV-Programm der Telekom zudem ab 2. April eine neue Kinderserie an. Noch für 2020 hat MagentaTV darüber hinaus Nachschub angekündigt – die Staffeln zwei und drei des Formats sollen folgen.