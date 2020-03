«Greys Anatomy» enttäuscht mit 0,1 Prozent Marktanteil

Quotennews

Allerdings drehte sixx am späten Dienstagabend auf. Die Marktanteile von «Tiny House – Wohntraum XXS» waren spitze.

Am Vorabend und zur Primetime widmete sich das Zweite Deutsche Fernsehen der Corona-Pandemie in Deutschland und verbesserte seine Quoten am Dienstagabend gegenüber den Vorwochen deutlich. Das Erste setzte zwischen 20.00 und 21.00 Uhr auf die «Tagesschau» und «ARD Extra». Rund zehn Millionen Menschen verfolgten auf dem 20.15 Uhr-Slot die Infoprogramme von ARD und ZDF . Die Konkurrenz wurde durch «Die Höhle der Löwen» (VOX), «Wer wird Millionär?» (RTL) und «The Masked Singer» (ProSieben) nicht kleiner.Der Frauensender sixx strahlte zwischen 20.15 und 22.10 Uhr zwei alte Folgen vonaus, die auf 0,11 und 0,10 Millionen Zuschauer kamen. Bei den Umworbenen sicherte sich der Sender 0,03 und 0,01 Millionen, die Marktanteile lagen bei katastrophalen 0,2 und 0,1 Prozent. Eine bessere Figur machten zwei Folgen von, die danach auf 1,0 und 1,6 Prozent Marktanteil kamen.Mit dem halbstündigen Magazin, das der Sender gleich acht Mal zeigte, wurden zwar sinkende Reichweiten verbucht (immerhin liefen die Folgen bis 02.35 Uhr), aber die Marktanteile explodierten. Zwischen 1,3 und 2,1 Prozent Marktanteil wurden verbucht. Die 23.50 Uhr-Ausgabe erzielte 0,06 Millionen junge Zuschauer, um 00.45 Uhr fuhr man noch 0,05 Millionen Umworbene ein.